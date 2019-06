El técnico de la UD Socuéllamos, Mario Simón, manifestó ante los medios, tras la derrota sufrida en el Nuevo Mirador de Algeciras, que su equipo tuvo "un mal día en el momento menos oportuno". El entrenador del equipo ciudadrealeño consideró que el segundo gol les hizo "mucho daño", advirtió de que "todavía no está cerrada la eliminatoria" y que van "a competir hasta el último momento" por su gente.

"Es verdad que estuvimos por debajo. Tuvimos un mal día y ya está. No doy por cerrada la eliminatoria. Mientras queden noventa minutos tendremos que competir. En primer lugar, porque dignificamos a un club y en segundo porque creemos en nuestras posibilidades. Sabemos que es un resultado adverso y abultado pero a nosotros nos pagan por trabajar y la moral a partir de mañana lunes la tenemos que levantar. Es un día duro porque nadie se esperaba esto", remarcó.

"Esto no nos lo habíamos imaginado, aunque sabíamos que veníamos a un escenario difícil y contra con un gran equipo. Las eliminatorias son detalles a pesar de lo abultado del marcador. Hubo aspectos en los que no estuvimos bien y nos marcó para un resultado tan amplio", explicó.

"No estuvimos bien a balón parado, ni defensivo ni ofensivo. Nos hicieron dos goles a balón parado y el tercer viene de un córner nuestro. No estuvimos nada acertados en la toma de decisión ni en el posicionamiento. En esa acción el Algeciras tenía incluso uno menos porque creo que estaban atendiendo a Pipo. Es una jugada clave en un minuto importante y que te hace irte al descanso con un 2-0", apuntó.

"Nosotros no estuvimos a nuestro nivel habitual, tuvimos un mal día en el momento menos oportuno. En los últimos minutos jugamos a lo que se nos ha visto esta temporada, pero también es verdad que estábamos jugando con dos puntas. Esto es importante porque es lo que llevábamos haciendo todo el año", señaló Simón.

"Tuvimos un mal día en el peor momento. Estas eliminatorias son de hacerlas bien. Contra el Mérida estuvimos a un nivel alto y con el Móstoles igual, pero esta vez no nos ha salido un buen partido por lo que sea. No estábamos cómodos ni con balón ni sin él. No llegábamos a la presión, nos replegábamos y también nos generaban peligro. No estuvimos, no fuimos el Socuéllamos que vimos durante todo el año. No sé si por mérito del rival o demérito nuestro", cuestionó.

"Tenemos que hacernos fuertes en casa y marcar pronto para abrir la eliminatoria. En los últimos veinte minutos el equipo se soltó un poco y tuvimos un par de ocasiones claras para reducir esa diferencia", confía.

"El Algeciras es un equipo que ha ido esta temporada de menos a más y hoy [por el domingo] fue superior a nosotros en todas las facetas del juego. Vamos a quemar todas nuestras naves por nuestra gente. Sabemos que no es fácil pero no nos vamos a dejar nada", concluyó Simón.