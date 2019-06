El vestuario del Algeciras, "en un sueño" pero con cautela

Los jugadores del Algeciras CF todavía no dan crédito a lo vivido frente a la UD Socuéllamos (victoria por 4-0 en el Nuevo Mirador). Antonio Sánchez y Tote pusieron voz al vestuario algecirista y expresaron estar experimentando "un sueño", pero mantienen la calma. Los albirrojos tienen clara la consigna para el partido de vuelta: van a tierras ciudadrealeñas "a ganar" y cerrar la eliminatoria que supondría el ascenso a Segunda B.

La plantilla del Socuéllamos, por su parte, manifestó "la superioridad" del conjunto algecireño y el "mal partido" que realizó, pero no tira la toalla para los últimos minutos de eliminatoria. Belencoso y Megías expresaron la dificultad que presenta para ellos lograr el ascenso, aunque confían que en el fútbol puede pasar "de todo".

Algeciras CF

El delantero del Algeciras, Antonio Sánchez, declaró estar viviendo “un sueño” al término del encuentro. “Es muy bonito lo que hemos vivido en nuestro estadio. Vamos con una gran ilusión a Socuéllamos para poder terminar lo mejor posible. Allí no vamos a especular, iremos a hacer nuestro partido igualmente. Saldremos a por ellos, aunque es un campo complicado, pequeño y de césped artificial”. El ariete abrió el marcador ante el Socuéllamos con un gol muy pronto: “Cuando recibí el balón ahí, no me lo pensé dos veces, en girarme y empujarla para adentro”, explicó. “Fue una sensación increíble, el momento de escuchar rugir a la grada”, destacó. “Ahí pensé que esto no se nos podía escapar, teníamos que llevarnos la eliminatoria por nuestra afición. Ha sufrido mucho este año y se lo merece”, agregó.

El canterano del Algeciras, Tote, consideró después del partido que los albirrojos cuajaron una actuación “espectacular”. “No esperábamos un resultado así. Tuvimos nuestros malos, pero supimos apretarles”, comentó. “Sabemos que tenemos una renta amplia y estamos capacitados para tener cabeza y salir allí como si la eliminatoria estuviese 0-0. Iremos a Socuéllamos a matar el partido, aunque es complicado. Ahora mismo tenemos que disfrutar de la ventaja”, comentó. “La eliminatoria es muy larga y ellos siguen vivos. Nos toca ir a su campo, que es un escenario muy complicado”, destacó. “Cuando llegué no me imaginé estar en esta situación y vivir lo que estoy viviendo. Es algo único, que no tengo palabras para explicar. Sólo se vive una vez y tengo que aprovecharlo al máximo”, expresó.

UD Socuéllamos

Antonio Megías, delantero del Socuéllamos cree que al Algeciras “le salió todo" y a ellos "nada”. “Nunca piensas que te vas a ir con un resultado así porque veníamos con la ilusión de no encajar gol. Ellos fueron mejores en todos los aspectos del juego. Nos pasaron por encima porque son un gran equipo y lo han demostrado. Sólo podemos aplaudirles y felicitarles por la victoria. Nosotros tenemos que pensar que en el fútbol todo es posible. Se han visto muchas remontadas, no podemos perder esa ilusión porque sino no tenemos nada que hacer. Tenemos que intentar hacer un gol pronto y que a ellos le entren los nervios. Sabemos que es muy difícil”, dijo.

El ex delantero de la Balona, Belencoso, “ni mucho menos podía imaginar” que el partido acabaría 4-0: “Pensaba que iba a ser un encuentro muy igualado y que el ascenso se decidiría en Socuéllamos”, explicó. “Creo que ha sido nuestro único mal partido en toda la temporada y ha tocado en el día que menos debíamos cometer errores. El Algeciras jugó muy bien e hizo su partido. Estamos jodidos pero aún quedan noventa minutos y ya sabemos que es el fútbol es así y no podemos dejar de competir. Lo vamos a dar todo desde el primer minuto pero somos conscientes de es un resultado muy amplio. En nuestro campo vamos a intentar hacer gol lo antes posible para meter un poco de miedo al Algeciras”, advirtió.