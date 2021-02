El Algeciras, ante una cuestión central

El Algeciras CF prepara su partidazo del próximo domingo ante el San Fernando CD (12:00 en el Nuevo Mirador) a sabiendas de que no podrá repetir la alineación que saltó al campo del Tamaraceite la pasada jornada. La sanción de Álvaro Telis por acumulación de cinco amarillas obligará a Salva Ballesta a retocar una defensa que se había consolidado. La cuestión central -nunca mejor dicho- es quién va a suplir al uruguayo teniendo en cuenta que Fran Serrano sigue lesionado y que Alberto Trapero aún no ha debutado como la elástica albirroja. El abanico de alternativas, no obstante, es amplio.

La incógnita está en la mente de muchos aficionados algeciristas porque se trata de un cambio delicado. Con Robin Lafarge erigido en el auténtico muro de la defensa, en el mariscal que lo ha jugado todo, el entrenador debe rehacer una línea que está rindiendo a gran nivel, primero con Fran Serrano como acompañante del francés y después con Telis, llegado como refuerzo de invierno.

Las lesiones, una vez más, ponen piedras en el camino a un Algeciras que ya veía próxima la vuelta de Fran Serrano, lesionado desde el Clásico ante la Balona, el primer partido de 2021. El cordobés superó un esguince de tobillo pero vuelve a tener molestias. Salvo una recuperación milagrosa o que quiera forzar, su presencia el domingo se antoja complicada. El cuarto central de la nómina es el joven Alberto Trapero, uno de los últimos refuerzos de invierno, un sub-23 que viene de Tercera pero con mucha proyección.

La pregunta es si Ballesta considera oportuno un encuentro de este calado para el debut oficial del central gallego de 21 años Trapero, aunque el técnico ya ha demostrado que la edad y la inexperiencia no son obstáculos a la hora de alinear a un jugador. Con Juan Serrano quedó más que claro, al igual que con Alcázar o Llinares.

Pero la cuestión del central tiene más recorrido en una plantilla polivalente y con mucha versatilidad. El Algeciras puede usar de central al lateral izquierdo Dani Espejo o al mediocentro Armando Corbalán. Incluso a Yago Pérez, que reapareció el pasado domingo en Tamaraceite.

El rompecabezas está ahora en la libreta de Ballesta, que recupera para la causa al capitán Iván Turrillo, que será una de las novedades en el centro del campo. El duelo entre primero y tercero ya se libra, como es habitual, en el tablero de ajedrez con la colocación de las piezas.