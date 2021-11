El compromiso de Leiva con el Algeciras

Álvaro Leiva tiene todavía 16 años (cumple los 17 el 28 de diciembre), pero ya ha dejado de ser un adolescente dentro y fuera del terreno de juego. La gran promesa del Algeciras CF ha vuelto a dar otra seña de compromiso con el club de su tierra. El atacante, en medio del creciente interés de algunos de los grandes clubes de España, entre ellos el Real Madrid, ha hecho un llamamiento al algecirismo para centrarse en el partido del próximo domingo ante el Nàstic de Tarragona en el Nuevo Mirador (17:00).

"Llenemos el templo el domingo, que vamos a salir a morir", escribió el algecireño en su Twitter tras la marabunta originada por el interés madridista que salió a la luz el pasado lunes y que ha corrido como la pólvora en medios nacionales (As) y hasta internacionales.

Leiva aseguró que no tiene nada pactado sobre su futuro: "Ni me he decidido ni me muevo de Algeciras", afirmó en el mismo tuit en referencia a la noticia lanzada por el especialista en el mercado de fichajes Ángel García, que da por hecho en Cazurreando.com que Leiva fichará por el Madrid, aunque no especifica cuándo ni cómo. La operación, de producirse, se presume que llevará un tiempo.

El canterano del Algeciras, al margen de este nuevo guiño que tanto ha gustado entre la afición, se ha mostrado hasta el momento de manera ejemplar. Una de las virtudes de Leiva, desde que irrumpió en el primer equipo, es el saber estar y la responsabilidad con la que se ha adaptado a un vestuario profesional de un día para otro. Su entrada en el once titular de Iván Ania, de hecho, se produjo sin una palabra más alta que otra, exclusivamente con su rendimiento en los entrenamientos y en los partidos.

El Algeciras siempre ha subrayado la predisposición de Leiva por estar, crecer y jugar con su Algeciras, y ha resaltado el papel de la familia, fundamental cuando se trata de un talento tan joven. Todo el entorno algecirista coincide en que Leiva está en las mejores manos posibles.

Por mucho que la perla albirroja desoiga los cantos de sirena, la realidad es que Álvaro Leiva está en el radar de un buen puñado de ojeadores y cazadores de talento, no solo de España. El extremo viene siendo observado de cerca casi desde la pretemporada aunque fue a partir de su debut en el Clásico cuando los que se dedican a buscar oro se lanzaron al río de La Menacha. "Hay un niño de 16 años que está destacando en la Primera RFEF" y se corrió la voz.

El Algeciras, como es normal, va a blindar el entorno de Leiva. El club quiere que el jugador esté a gusto y al mismo tiempo es consciente de que Leiva vestirá de rojiblanco mientras que él quiera. Se mantiene este progresión, todo el mundo da por hecho que no será por mucho tiempo. Cualquier algecirista a día de hoy se conformaría con verle acabar la temporada en el Nuevo Mirador.

Si el Madrid llama a la puerta, ya se sabe lo que pasará, en enero o en junio. Si los blancos no se deciden, a buen seguro que otros grandes intentarán aprovechar su oportunidad. Mientras tanto y como dice el protagonista, a poner la mirada el domingo en el Nàstic, el objetivo común del algecirismo.