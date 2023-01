La columna vertebral del Algeciras no se toca

El Algeciras CF no contempla desprenderse de ninguno de los pilares de su plantilla este invierno. El club del Nuevo Mirador da por concluido el capítulo de salidas tras haber rescindido con César García, Mizzian y Unai Veiga. Los albirrojos disponen de tres fichas libres para acometer los refuerzos necesarios para la que resta de temporada en la Primera Federación. Con los que hay, con Mario Ortiz y con los que deben aterrizar, Iván Ania tratará de alcanzar los objetivos marcados.

Salvo sorpresa mayúscula, la puerta de salida del vestuario del Nuevo Mirador está cerrada. Ni el club pretende hacer más hueco ni hay jugadores que deseen marcharse en este momento. Lo que sí hay o ha habido es interés desde fuera por contar con algunos de los futbolistas que defienden la zamarra rojiblanca. De todos es conocido que en Córdoba suspiran por Álvaro Romero desde hace tiempo y en los últimas días salió a la luz el interés de la Ponferradina por el algecireño Tomás si se daban las circunstancias... pero la realidad es que ni el uno ni el otro van a abandonar la nave ahora.

El caso de Romero está zanjado por el propio futbolista, que ya ha dejado claro que no se mueve de El Rinconcillo y que está centrado en lo que hay por delante esta temporada. Y en junio ya se verá porque es verdad que el goleador albirrojo queda libre y novias no le van a faltar. Uno de los pretendientes declarados es el Córdoba CF, aspirante al ascenso a Segunda. Los califales tantearon la operación ahora pero no están por la labor de hacer un desembolso económico que en verano no sería necesario.

Con respecto a Tomás, el zurdo algecireño tiene contrato por delante porque fue el primer fichaje de relumbrón de Félix Sancho como máximo dirigente del Algeciras. El periodista Ángel García aseguró que la Ponferradina le había echado el ojo para apuntalar el costado izquierdo pero días después explicó que el club de Ponferrada, en puestos de descenso, descarta afrontar el pago de una cláusula de rescisión. Tomás, por su parte, cuando fichó por el Algeciras lo hizo a largo plazo y tras desechar la oportunidad de intentar jugar en categoría superior a no ser que lo haga en casa.

Más allá de estos dos casos particulares y de otros posibles escenarios con jugadores apetecibles como Roni o Borja, el Algeciras ni quiere ni necesita descapitalizarse. Lo dijo rotundamente Félix Sancho en su última rueda de prensa en el Nuevo Mirador. Que los que no se habían marchado en verano, no lo harían en invierno. Estas intenciones, además, son una manera de dar continuidad a la plantilla por la que la institución ha apostado para toda una temporada.

La cúpula del Algeciras sigue convencida de que el proyecto 22/23 puede dar para luchar por las metas fijadas el pasado verano: lograr la permanencia sin apuros y pelear la quinta plaza hasta la jornada final. A priori y después de lo visto en la primera vuelta, se puede antojar algo osado pensar que el Algeciras va a llegar a mayo en esa disposición porque a día de hoy marcha solo dos puntos por encima del descenso y necesitaría realizar una segunda parte de la liga con números casi de playoff. Pero cosas más raras se ha visto en el fútbol y hay está el ejemplo del Linares hace un año.

Además, los dirigentes algeciristas confían ciegamente en el cuerpo técnico de Iván Ania y creen que, si acompaña la suerte con las lesiones y se acierta con los refuerzos, el equipo puede dar un gran salto de calidad para las 18 jornadas que todavía hay en liza. Dicho de otra manera, los 54 puntos que aún están en juego.