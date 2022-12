Félix Sancho: "No hay que ponerse nerviosos, el Algeciras puede luchar por lo mismo que el año pasado"

Félix Sancho ha pasado revista en el Nuevo Mirador este martes ante los medios de comunicación para hacr una valoración de lo que va de temporada 22/23. El máximo dirigente del Algeciras CF, tras cerrar un acuerdo con el empresario americano Mac Lackey, ha repasado de arriba a abajo toda la actualidad concerniente al club: marcha deportiva, situación institucional, objetivos y los mil y un problemas con los que se ha topado desde que desembarcó hace casi dos años.

Sancho insiste en ser optimista con el Algeciras y pide a la afición que no se deje llevar "por el nerviosismo" de algunos resultados. El burgalés está convencido de que "el equipo puede luchar por lo mismo que el año pasado", cuando se quedó a las puertas de disputar el playoff de ascenso a Segunda. El accionista único de la Sociedad Anónima Deportiva ha mostrado su "orgullo" por la imagen que proyectan el equipo y la institución, y ha recordado "los esfuerzos" realizados desde que tomó las riendas "de un club que era un enfermo terminal".

"Todavía no estamos en el final de la primera vuelta pero podemos hacer una primera valoración", comenzó Sancho su intervención. "Hemos visto a la afición un poco nerviosa cuando encadenamos unos partidos que los resultados no acompañaron... los mismos resultados que en estos tres últimos nos han dado siete puntos de nueve. Tenemos este fin de semana un partido muy importante antes del parón que si lo ganamos estaríamos en el mismo volumen de puntos que el año pasado a estas alturas", apuntó.

"No hay que ponerse nerviosos", insistió Sancho. "Este año hemos tenido muy mala fortuna y una desgracia en el ámbito de las lesiones con la de Borja y nuestros dos centrales, que venían para titulares. Eso nos ha condicionado muy mucho", explicó el burgalés, que también considera que se escaparon puntos en "partidos en los que hemos sido claros dominadores, me viene a la cabeza el de la Cultural".

"El equipo ha notado esas bajas y defensivamente hemos tenido errores de concentración, todos los hemos visto, porque no hemos podido tener la misma defensa nunca, no hemos tenido fortuna", recalcó Sancho.

"Siempre soy optimista y creo que el club ha dominado en prácticamente todos los partidos. A día de hoy somos uno de los equipos más peligrosos en una eliminatoria. No somos un conjunto hecho para estar en la parte baja de la tabla, probablemente tampoco somos el que acabe campeón porque hay tres o cuatro que tienen la plaza de playoff casi asegurada. Pero hay otras dos plazas en las que puede estar luchando el Algeciras, no cabe duda", afirmó.

"Somos conscientes de lo que falla, lo vemos, lo sufrimos a diario y está claro que el míster ha estado condicionado por las lesiones", manifestó Sancho, que respaldó al vestuario: "seguimos creyendo al cien por cien en el cuerpo técnico y la plantilla".

¿Refuerzos de invierno?

"Siempre se han hecho esfuerzos y movimientos desde que desembarqué yo. Siempre intentamos fichar de lo mejor que hay. Tenemos una ficha libre e intentaremos reforzar, estaremos atentos al mercado siempre, pero solo ficharemos para dar un paso adelante y sabiendo de la dificultad extrema que tiene el fichar en invierno", señaló Sancho sobre la cuestión más repetida entre la afición, los refuerzos de invierno.

Sancho es tajante sobre el rol del Algeciras en la categoría: "¿En algún momento yo he dicho que vayamos a tener el club de la galaxia de la Primera Federación? He dicho que vamos a estar peleando y luchando. Lo que quizás la gente no se ha dado cuenta es que el Algeciras no existiría si nosotros no estamos aquí. Lo hemos salvado de donde nadie se puede imaginar que estaba. Esto es un caso para estudiar. Esto es como cuando un paciente tiene cáncer, sida, una pulmonía... y no se muere. Pues eso punto ya lo hemos pasado con enfermedades mortales de necesidad. Cuando yo llegué, el equipo no habría terminado la liga", recordó el mandatario.

"Seguimos pendientes de la transformación en SAD, ya todos los trámites por parte nuestra están hechos y estamos en la burocracia correspondiente para poder terminar. Entendemos que en el mes de enero estará. Todo esto ha sido muy difícil porque de capital social hemos pasado de 700.000 euros que teníamos previsto a 2.800.000 por todas las deudas que el club tenía y seguimos afrontando pagos difíciles. Seguimos avanzando en el concurso de acreedores también. Poquito a poquito vemos un Algeciras más saneado, cumpliendo con todo el mundo, pero con un esfuerzo detrás terrible", valoró el de Burgos sobre todo el proceso de transformación.

"Mucho de lo que estar orgullosos"

Félix Sancho enumeró algunas de las causas por las que se siente "orgulloso" del Algeciras: "Ahora tenemos un estadio casi lleno, uno de los mejores entrenadores de la categoría, una buena plantilla, un equipo de dirección de primer nivel, un señor que ha sido director general del Espanyol, unas personas profesionales que trabajan para el club, cumplimos con todo el mundo, pagamos, una cantera con un equipo en División de Honor, el contrato de concesión administrativa con el Ayuntamiento a punto de firmar, el control del campo que podéis verlo como está, inversores internacionales como Mac Lackey... creo que se han hecho tantísimas cosas que fijarnos solo en un resultado deportivo... sin todo lo que se ha hecho, estábamos hablando de que ahora habría un nuevo Algeciras en regional preferente", advirtió.

"Se me hace duro que haya críticas aunque todos tenemos que opinar, por supuesto, pero nosotros no metemos los goles ni paramos los penaltis. El tema deportivo está ahí y es la salsa de la vida, pero lo que se ha hecho por el club, muy poca gente es consciente de verdad", prosiguió. "Somos un club referencia en Primera Federación. El objetivo es estar en Segunda A en el menor tiempo posible, sí, pero hay 40 equipos que quieren lo mismo, tenemos que intentar estar lo más cerca posible y para crecer deportivamente las cosas tienen que estar ordenadas dentro".

Sancho entiende que el Algeciras puede estar en ese pelotón que pelee por su cuarto o quinto: "Si el equipo llega al playoff, es el más peligroso que hay en la categoría porque jugaríamos con la presión justa. Vamos a pelear, creemos que hay dos plazas danzando y tenemos que ir a por ella. Lo vamos a intentar y eso no quiere decir que vayamos a traer a diez jugadores nuevos, igual es mejor traer a uno bueno".

Para el de Burgos "la mayor ilusión" es "ver el campo casi lleno" y lo más importante en esta etapa es "no volver a bajar, es lo que no me perdonaría, el descender".

Sancho no contempla salidas de jugadores importantes en invierno: "No los hemos soltado en verano, no los vamos a soltar en invierno", aseguró. "Vamos a ver las cosas con calma y con visión de futuro porque hemos apostado por una plantilla para una temporada. Tenemos fallos, claro, e intentaremos mejorar. Solo tenemos una ficha, lo demás es tener que sacar a la gente y es complicado en invierno", repitió.

El máximo responsable del Algeciras confía en sacar adelante la cita del domingo ante el Pontevedra y manda un último mensaje a los abonados: "Tenemos que estar aquí todos los años para que esto suceda, eso es lo más importante. Eso y que la próxima temporada el Algeciras volverá a salir y volverá a competir con una buena plantilla", acabó.