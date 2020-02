El entrenador del Sevilla Atlético, Paco Gallardo, dijo tras la victoria de este domingo ante el Algeciras CF (3-2) que la primera parte "fue totalmente diferente de la segunda" y afirmó que ante rivales como el equipo de Salva Ballesta les estaba "costando ganar".

"En la primera parte vimos a un Sevilla Atlético totalmente diferente de la segunda. Hablé con mis jugadores en el vestuario, porque depende de ellos. Analizaremos qué pasó en los primeros 45 minutos e intentaremos que todos los partidos sean como en la segunda mitad", comentó.

"Veníamos haciendo las cosas bien desde hace tiempo, en línea ascendente, y están llegando los resultados. Dimos un paso más ante un Algeciras que venía de ganarle a todo un Badajoz. Ante rivales así nos estaba costando mucho conseguir la victoria", expuso.

"En todos los partidos generamos ocasiones, pero antes no las materializábamos. En los últimos partidos estamos en esa línea ascendente. Ante Murcia y Yeclano el equipo mereció más. Me preocuparía si el equipo no generara oportunidades, que no es el caso. Muchos nos achacaban las dificultades ante equipos de la parte baja de la clasificación y ante el Algeciras dimos un paso más", analizó.

"Tuvimos nueve bajas pero esto es un equipo y todos van a tener participación. Entraron compañeros nuevos y el equipo dio un paso adelante. Conseguimos tres victorias seguidas con tres alineaciones diferentes. Ante el Badajoz intentaré que no se de una primera parte como la que se dio ante el Algeciras", finalizó.