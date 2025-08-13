El Algeciras confirma el partido contra el Xerez CD como Trofeo Virgen de la Palma

El partido que Algeciras CF y Xerez CD disputarán el próximo día 23 del presente mes de agosto, que cerrará el calendario de encuentros de pretemporada de los albirrojos, será el XXX Trofeo Virgen de la Palma. El club albirrojo lo confirmó este jueves en sus redes sociales, y ha fijado el precio de las entradas para este encuentro en cinco euros para abonados y quince euros para general.

El Algeciras llegará a ese choque, si se cumple lo programado, después de enfrentarse contra el Atlético Sanluqueño y el Estepona. Será el único partido de pretemporada de los que celebrará en su casa, el Nuevo Mirador. Se desconoce por el momento si al convertirlo en partido del trofeo de la Virgen de la Palma cuenta con patrocinio específico, como sí ocurrió el pasado año, cuando se anunció el respaldo de la Diputación Provincial de Cádiz.

Tal edición de 2024 tuvo como rival del Algeciras a la Agrupación Deportiva Ceuta. El resultado final fue de 1-0 a favor de los locales, y el ariete Rodrigo Escudero firmó el único tanto en un encuentro muy igualado, en el que el equipo que entonces entrenaba Fran Justo dejó muy buenas impresiones. Algunos aficionados expresaron en redes sociales sus primeras expresiones críticas por el rival elegido para disputar el trofeo veraniego.

El Algeciras recuperó en 2024 el Virgen de la Palma tras una etapa de irregularidad, ya que fueron anuladas las ediciones que debían celebrarse en 2020 y 2022. El trofeo se disputó por primera vez en 1975, aunque entonces estuvo dedicado a la bahía de Algeciras. Fue en 1993 cuando empezó a celebrarse como Virgen de la Palma, en honor a la patrona y alcaldesa perpétua de la ciudad.