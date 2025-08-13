Presentados Ángel Gómez y Rastrojo como nuevos jugadores albirrojos

El Algeciras CF cerró la primera ronda de presentaciones de nuevos jugadores con la presencia en la sala de prensa del Nuevo Mirador del central granadino Ángel Gómez y del delantero Jorge Rastrojo. El primero aportará altura y salida de balón, en una zona muy competida en la nueva plantilla algecirista, mientras el extremeño asegura regate y verticalidad en el ataque.

Jordi Figueras, director deportivo del Algeciras, declaró en la presentación que Gómez "es un central con mucho futuro. Viene de una cantera que probablemente sea de las mejores de España. Hace año y medio el Español pagó un traspaso al Villanovense por él. Queríamos complementar la zona central de la defensa con centímetros, con futuro, y decidimos hacerle dos años de contrato también para darle un poco de continuidad a lo que es el proyecto, y también sobre todo para él, que el año que viene deja de ser sub-23. Creo que todas las partes salimos ganando".

El futbolista reconoció que le había estimulado la consideración del club, su pertenencia a la Primera Federación de forma continua desde la creación de la categoría y, principalmente, la proximidad de su tierra granadina, tras años lejos de ella. Las primeras referencias las tuvo de su compañero Iker Venteo, el portero españolista que perteneció la pasada temporada al Algeciras.

En cuanto al sistema que está aplicando el nuevo entrenador, Javier Vázquez, Gómez dijo sentirse muy cómodo: "A mí personalmente es un juego que me gusta, un juego que propone tener la pelota, y a mí se me acomodan muy bien mis características, y la verdad es que me gusta mucho".

La llegada al club de La Menacha de Jorge Rastrojo se vino trabajando desde dos temporadas, según desveló Figueras. "Por circunstancias, al final el año pasado tenía contrato en Unionistas, y el anterior igual llegamos un poco tarde. Pero sí que es verdad que era un deseo que tenía porque es un jugador rapidísimo, con calidad, con mucho desborde", detalló el director deportivo.

"A mí me impresionó mucho la llegada, porque sí que es verdad que teníamos varias personas del filial que te lo ponían muy difícil, y son chavales que compiten mucho, que dan mucha guerra. Eso ayuda y aporta al equipo, y hay mucha competencia. Al final en los entrenamientos vamos siempre a morir. También nos lo transmite el míster así, y hay mucha competencia, y sana", reflexionó el delantero.