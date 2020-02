El entrenador del Algeciras CF, Salva Ballesta, afirmó tras el empate de este domingo ante el Cádiz B (1-1) que la primera parte de su equipo no le gustó y opinó que su rival le superó "en muchos aspectos".

"El equipo en la primera parte no me gustó. El rival nos ganó en algo importantísimo como la intensidad. Desde el primer minuto se veía que no era el mismo Algeciras que veníamos viendo. Nos ganaron en las disputas, en los duelos, en la salida del balón. Pensábamos que nos entregarían más terreno y no fue así. Nos metieron diagonales a zona de laterales y nos las peinaban todas. Llegábamos tarde a todas las segundas jugadas y la primera parte para nada me gustó. Hubo jugadores a los que les ha costado entrar", comenzó el técnico.

"En la segunda parte ellos dieron un poco de posibilidades de tener más el balón. Estuvimos espesos, sobre todo en la salida del balón. Los centrales no estuvieron tranquilos con los delanteros y no se transmitió lo que se venía transmitiendo. Los duelos, las disputas y la intensidad no fue la que se espera. Fallar en una acción se puede, pero en intensidad y concentración fue un partido que no olía bien", continuó.

"Doy el empate por bueno sin ninguna duda. Sé lo que es un punto en esta liga. Por la segunda parte y las llegadas no sabría decir si es merecido o no, pero quizás el rival estuvo por encima de nosotros en muchos aspectos. En la segunda parte se hicieron cosas que entrenamos durante la semana. Sabíamos que podíamos hacerles daño entre central y lateral y diagonales largas, y no las practicamos. Repetimos mucho por la misma zona, nos costó coger posición en el centro del campo para buscar espacios", afirmó.

"Es normal que estemos cabreados, los primeros los jugadores porque no les salió el partido que ellos querían. También en casa, y sabiendo como iba a ser el encuentro, tenemos a jugadores a los que hay que ir dándoles minutos para que se vayan poniendo en forma. Pensábamos que el partido iba a ser de otra manera. Se notó también la intensidad de Choco. Hay que trabajar al máximo durante la semana, limpiar la cabeza y darlo todo contra el Cartagena, que será un partido totalmente distinto", finalizó el entrenador albirrojo.