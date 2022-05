Sancho asume la culpa del descenso del San Pablo Burgos y aclara el gesto de la polémica

Félix Sancho, el máximo responsable del Algeciras CF y futuro propietario de la Sociedad Anónima Deportiva albirroja, ha comparecido este lunes en Burgos para asumir la responsabilidad por el descenso del San Pablo de baloncesto de la ACB a la LEB Oro y para explicar el gesto de la polémica: ese instante tras la derrota en la que el burgalés se arrodilló en el centro de la cancha para pedir perdón a la afición y requirió al equipo que hiciese lo mismo.

"Cuando sucede lo que sucede, para mí era importante pedir perdón y lo hice en primera persona, a los aficionados. Ellos son los que nos han seguido por todos los lugares de este país, nos han acompañado por Europa, son el motor de nuestro club y por los que tanto hemos peleado", manifestó Sancho, que ya el pasado domingo intervino en varios medios nacionales para aclarar que en ningún momento había obligado al equipo a imitar su gesto.

"Buscaba un gesto de agradecimiento y de perdón hacia nuestros aficionados. Me duele mucho que de una acción en la que se busca eso se saque de contexto y se muestre completamente lo contrario", lamentó.

"Me encargué de llamar a los capitanes de la plantilla para preguntarles si en algún momento habían sentido que yo les había pedido algo fuera de lo habitual. Hablé con dos capitanes y ambos entendieron el gesto", explicó Sancho. "Lo único que quiero aclarar es que buscaba pedir perdón a nuestros aficionados, que son lo que realmente importan".

Preguntado sobre el futuro del San Pablo Burgos, algo que también interesa y mucho al algecirismo, el empresario burgalés ha sido tajante: "No hay otro objetivo que no sea subir a ACB, sabiendo la dificultad que conlleva bajar a LEB Oro un año y tener que volver a subir", afirmó Sancho, que prioriza mantener la estructura que ha sostenido al club en los últimos tiempos, desde el director deportivo, pasando por los patrocinadores y hasta los aficionados.

"Absolutamente todos los patrocinadores nos han mandado un mensaje de ánimo y de apoyo del cien por cien", reveló Sancho, convencido de que la masa social será el pilar de la institución que preside. "No contemplo otra cosa que no sea jugar en el Coliseum. La afición no ha fallado nunca y no va a fallar ahora".