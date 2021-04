El entrenador del Algeciras CF, Salva Ballesta, afirmó tras el empate de este domingo ante el UCAM CF que sus jugadores han "rozado la excelencia" y opinó que les faltó "fortuna" para ser más certeros de cara a portería y llevarse la victoria.

"Hemos rozado la excelencia y nos pudimos ir de la primera parte con tres goles. La lectura positiva es que el equipo va a salir muy reforzado del encuentro. Nos enfrentamos a la mejor plantilla de la categoría, para mí de toda España. En el primer minuto hicimos el primer tiro al palo. La estrategia de partido salió perfecta. Filtramos balones con Iván, la movilidad de Yago, entradas por banda... no sé cuántos centros hicimos, tanto por el lado de Marc como por el de Almenara. El rival, creo que con la falta y el gol, disparó dos veces a puerta. Al equipo no se le puede exigir nada. La charla en el descanso fue un aplauso a los jugadores", comentó el zaragozano sobre el partido.

"Es imposible someter tanto al rival, es maravilloso tener a un rival de esa entidad sometido constantemente y nos faltó la fortuna. Si hablamos del uno a uno de Canillas, de dos disparos que se han sacado a bocajarro, y un remate de cabeza... Al equipo no se le puede pedir más. Fastidia no habernos llevado los tres puntos pero este punto tiene que saber a victoria. Esta es la línea. Si conseguimos meternos, maravilloso, y si no... más no se le puede pedir al equipo. Hablaba con gente del UCAM y me decían que era para quitarse el sombrero ante estos jugadores", continuó Ballesta.

El preparador se deshizo en elogios hacia los suyos: "Estoy orgullosísimo. El equipo mostró la identidad de este cuerpo técnico con balón, con intensidad, ganando duelos y segundas jugadas, abriendo rápido a banda, doblando y rematando. Tenemos que ser conscientes del año que nos están dando. Líderes... estamos ahí... jugamos de tú a tú al mastodonte de la categoría... fuimos mejores... Es de chapeau".

Sobre el encuentro, abundó: "La lectura es clara: un equipo muy superior al rival, con oportunidades claras y que la mala suerte impidió que el Algeciras se llevara los tres puntos. El equipo sale motivado, contento y con muchas ganas de que llegue el domingo para ir a Sevilla".

"Es imposible someter tanto a un rival así"

El técnico insistió en los buenos comentarios hacia sus jugadores: "Es un equipo intenso, solidario, sacrificado y que juega muy bien al fútbol. Hoy (por este domingo) era una maravilla, filtrando, por banda, de tacón. Hubo momentos en la segunda parte que eran para estar muy orgullosos".

Preguntado sobre las declaraciones del técnico de los murcianos, que afirmó que no se sintieron cómodos en el encuentro, Ballesta respondió: "No estuvo por méritos del Algeciras. Lo presionamos bien en banda, los obligamos a esos centros en paralelo, ganamos en segundas jugadas y teníamos el balón. Es un bloque que trabaja bien, que está cómodo encerrado para salir a la contra. Es un equipo muy rápido y muy vertical. Encontramos los espacios entre líneas como trabajamos durante la semana. Fuimos superiores. Que un equipo como el UCAM, con los jugadorazos y el presupuesto que tienen solo hayan tirado dos veces a puerta es mérito de la defensa de este equipo".