Romero resucita al Ceuta antes de recibir al Algeciras

El Ceuta ha tomado oxígeno antes de recibir al Algeciras CF el próximo domingo en la sexta jornada del grupo I de la Primera Federación. El equipo caballa sumó su primera victoria (y sus primeros puntos) tras vencer a domicilio al Rayo Majadahonda (1-2). José Juan Romero debutó de la mejor forma posible con los norteafricanos en su segundo periplo en el banquillo.

El Algeciras, que empató con el Racing de Ferrol el sábado, se va a encontrar a un Ceuta con otra cara. Después de cuatro derrotas consecutivas y de la destitución de Chus Trujillo, los caballas sacaron adelante un encuentro que pusieron de cara con el tanto de Pablo en la primera parte, pero que se decantó en los últimos compases: los madrileños empataron en el 91' y el Ceuta, con uno menos, marcó el definitivo 1-2 en el minuto 97 obra de Adri Cuevas.

Romero, que no se pudo sentar en el banquillo por sanción, apostó en su reestreno por un once con Montagud, Barreda, Robin, Mati, David Alfonso, Samu Casais, Alberto Reina, Antoñito, Ismael César, Liberto y Pablo. El técnico no alineó a Carrasco, Pito Camacho, Jesús Romero ni Álvaro Telis.

Los caballas no podrán contar ante el Algeciras con Alberto Reina, que fue expulsado por roja directa.