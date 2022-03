Robin Lafarge comienza su sueño americano en el Valley FC de Phoenix

Robin Lafarge ha comenzado su sueño americano. El defensa francés ex del Algeciras CF, que se marchó en el mercado de invierno, ha debutado con el Valley United FC, equipo de la ciudad de Phoenix (Arizona) que compite en la National Independent Soccer Association, la tercera categoría del fútbol profesional de Estados Unidos, el equivalente a la Primera RFEF española (con sus matices).

El algecirismo le había perdido la pista a Robin, que zanjó su salida del club del Nuevo Mirador el pasado 10 de febrero cuando ambas partes sellaron un acuerdo. El galo tomó la decisión de poner fin a su contrato en enero cuando se le presentó la oportunidad de dar el salto al otro lado del Charco para jugar en el fútbol americano. Tras unas negociaciones que no fueron sencillas, las dos partes se dieron la mano para poner fin a una etapa de temporada y media en la que el defensor ayudó al Algeciras a subir a la Primera RFEF y en la primera vuelta de la presente andadura.

Robin ponía rumbo a Estados Unidos, pero se desconocía el destino. Ni el futbolista ofreció la más mínima pista hasta hace muy pocos días cuando a través de sus redes sociales reveló que había aterrizado en "un proyecto más que ilusionante". El equipo está dirigido por el mexicano Adrián Gaitán.

El exalgecirista debutó con el Valley United FC el pasado sábado en el campo del California United Strikers, del condado californiano de Orange. Robin participó como titular en el empate sin goles de la primera jornada del campeonato de la NISA.

El nuevo equipo de Robin, el Valley FC, echó a rodar en 2020 en Phoenix con el nombre Atlético Olympians FC como equipo de la United Premier Soccer League. En el verano de 2021, el club jugó en la 2021 NISA Independent Cup en la southwest region y en septiembre de 2021 anunciaron el cambio de nombre y se unieron a la NISA para la temporada 2022.

El sistema de competición de Estados Unidos tiene la Major League Soccer (MLS) en lo más alto, la USL Championship como segunda división y en el tercer escalafón hay tres competiciones: la NISA, la USL League One y la MLS Next Pro.

0-0. Great way to start the league with a clean sheet and a good performance of the team showing that even if we’re part of a brand new project, we already built the most difficult thing which is being a family in and outside the fields. Come on Valley ! 🇺🇸 pic.twitter.com/AAaXaZnpj3