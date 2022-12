Ania: "Son más que tres puntos, lo necesitábamos porque el fútbol nos estaba castigando duro"

"Son más que tres puntos, lo necesitábamos porque el fútbol nos estaba castigando duro". Así se explicó el entrenador del Algeciras CF, Iván Ania, tras la victoria que su equipo consiguió en el Clásico del Campo de Gibraltar ante la Balona "gracias la intensidad y el compromiso" que mostraron sus jugadores.

"Futbolísticamente hemos hecho partidos mejores y los hemos perdido. Esta vez, sin estar tan bien, solo con dejar la puerta a cero nos valió para ganar", continuó el técnico, que entiende que se trata de "un triunfo de mucho mérito".

"Necesitamos una victoria con urgencia y la conseguimos. Sabíamos que iba a ser un partido igualado, que el marcador no iba a reflejar mucha diferencia. Entramos muy bien en los primeros veinte minutos o así, pero a partir del gol dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, empezamos a jugar mucho más largo y empezaron a aparecer ellos, a tener más el balón y creo que esa fue la clave de que no tuviéramos el mayor control del juego", relató.

"En la segunda parte estuvimos muy juntos, en vez de estar tan altos, porque nos costaba ir a la presión, decidimos meter tres por dentro para reforzar un poco el medio campo y con esos cambios el equipo estuvo más sólido. Ellos acabaron jugando directo con tres centrales, tres centrocampistas y cuatro arriba y lo manejamos bastante bien salvo una ocasión al final", explicó.

Ania no vio peligrar la victoria, pero sí pasó nervios al final. "Nosotros tuvimos tres ocasiones muy claras para haber metido ese segundo gol. No fue así y no terminas sufriendo, pero al ir el marcador tan corto siempre tienes el miedo de que te puedan hacer el empate en un error".

"Somos justos vencedores y tenemos que estar contentos. La afición que lo disfrute hasta el partido de la segunda vuelta. Estamos satisfechos porque le dimos una alegría a la afición que en los últimos tiempos no le dábamos demasiadas. Es una inyección de moral muy fuerte", expresó.

Ania no habló con sus futbolistas sobre el hecho de haber empezado el partido en zona de descenso. "Ojalá que esto sea un punto de inflexión para estar en una zona más alta, pero nuestro objetivo es la salvación. Si vamos a perder la humildad por haber ganado el derbi nos vamos a llevar una ostia muy grande", dijo.

Los albirrojos estuvieron "muy intensos en los duelos y en la presión". "A los extremos no les dejamos jugar de cara. Apenas pasamos apuros. Esta vez no nos penalizaron los errores que cometimos. Está demostrado que dejar la portería a cero es fundamental", sentenció.