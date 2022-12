Algeciras-Balona, en directo: se adelanta el Algeciras (1-0)

Minuto 25. Tercera tarjeta del partido. Esta vez al balono Álex Guti. El banda algecireño ve su quinta cartulina amarilla de la temporada y será baja en el partido del próximo domingo ante Unionistas (1-0)

Minuto 22. Primera oportunidad propiamente dicha de la Balona. Un lanzamiento de Alhassan Koroma desde la frontal del área salió fuera por muy poco (1-0)

Minuto 17. Primer acercamiento de los linenses. Borja López lanza alto después del saque de una falta (1-0).

Minuto 14. Amarilla al balono Toni García por cortar una contra local (1-0).

Minuto 12. 1-0. Se adelanta el Algeciras con un gol de Carlos Albarrán, el más listo en el área tras un córner (1-0).

Minuto 9. Segundo acercamiento de los albirrojos. Un disparo mordido de Álvaro Romero es interceptado por Alberto Varo.

Minuto 5. Primera tarjeta. Al algecirista Ale Benítez por un derribo a Toni García.

Minuto 3. Primera ocasión del partido y el Algeciras está a punto de marcar. Fran Morante saca sobre la línea de gol un disparo de Elejalde

Minuto 1. Arranca el Clásico Algeciras-Balona en el Nuevo Mirador.

Antes del comienzo todo el estadio guarda un emotivo minuto de silencio en memoria del expresidente del Algeciras Bernardo Martín Godoy, cuya familia salta al terreno de juego y recibe el cariñoso aplaudo de la grada del Nuevo Mirador.

El Clásico del Campo de Gibraltar entre el Algeciras CF y la Real Balompédica Linense ya calienta motores en los aledaños del Nuevo Mirador, donde el balón echará a rodar a las 21:00 de este miércoles.

Los dos equipos ya han salido a calentar.

Estas son las alineaciones

El duelo de rivalidad comarcal, declarado de alto riesgo, llega precedido por el clima de cordialidad entre ambas instituciones, el detalle del cartel lanzado por los albirrojos honrando a los eternos presidentes Bernardo Martín y Alfredo Gallardo. La cita, no obstante, ha sido manchado a primera hora de este miércoles con las pintadas que unos vándalos han realizado en los muros del estadio algecireño. Los dos clubes han condenado los hechos.

Así ha sido ha salida de la Balona desde el estadio Municipal de La Línea.

Y así, la llegada de la expedición albinegra al Nuevo Mirador.

Así se ha vivido en directo en el Instagram de Europa Sur el recibimiento de la afición al Algeciras al desembarcar en su estadio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Europa Sur (@europa_sur)

La previa

El duelo entre el Algeciras y la Balona de este miércoles en el Nuevo Mirador llega en la 15ª jornada del grupo I de la Primera Federación, con los albinegros con un punto más que los albirrojos. Esta vez los locales llegan en medio de profundas dudas por culpa de sus últimos marcadores y anclados en puestos de descenso, después de que el Badajoz haya derrotado in extremis al Deportivo con un gol del algecireño Francis Ferrón (1-0). Los visitantes, exultantes, sobre todo por la euforia que produjo su triunfo en el último suspiro del pasado domingo sobre la AD Ceuta. Pero está más que demostrado que esos datos no sirven para nada. En una situación muy semejante se produjo la pasada andadura el triunfo de los de Ania 0-4 en el Municipal. Tomás Sánchez es baja en los de casa. Los de La Línea, que llegarán con más de 300 de los suyos, no podrán contar con Yassin Fekir.

La previa al completo.