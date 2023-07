Lolo Escobar: "Quiero un Algeciras valiente, que corra y con hambre por crecer"

Lolo Escobar ha marcado las señas de identidad que quiere para el nuevo Algeciras CF: "Un equipo lo más valiente posible con jugadores comprometidos, que corran y con hambre por crecer". El entrenador ha tomado oficialmente los mandos este lunes en el Nuevo Mirador en una presentación en la que ha estado arropado por Ramón Robert, accionista y CEO de la propiedad, y por la comisión deportiva que lideran Miguel León y Jordi Figueras.

El nuevo técnico del Algeciras quiere "disfrutar del día a día" y del proyecto en el que se acaba de embarcar. "Estoy donde quiero estar y no puedo estoy más contento y más ilusionado", ha subrayado Escobar, que en la última semana tuvo que librar una tensa negociación para salir del Hércules de Alicante.

¿Por qué el Algeciras? "Me hablaron de este proyecto y todo es confianza e ilusión. Lo hablé con mi mujer y quería formar parte de esto lo antes posible. Por fin estoy donde quiero estar y donde espero estar muy a gusto. Agradezco la paciencia del Algeciras en esta situación complicada que hemos tenido, también a mi agencia, y, en mi caso, que no perdí los nervios porque quería estar aquí", confiesa.

Escobar pasa página ya a su etapa en el Rico Pérez de Alicante. "Yo lo único que he percibido es que quería salir de allí y con la que se ha montado lo que ha hecho es ponerme en valor, pero es pasado y no me gusta hablar de eso. La decisión es estar aquí, estoy ilusionadísimo y ojalá empezar la pretemporada mañana", insiste para zanjar este capítulo.

Nacido en Don Benito (Extremadura) pero criado en Madrid, donde ha pasado más de 30 años, Lolo Escobar apuesta por "disfrutar el proceso" y lo explica. "Soy una persona que cree en el día a día, no me gusta hacer planes de futuro, más viendo como está la profesión de entrenador. Es mejor no pensar en objetivos a largo plazo. Me apasiona mi trabajo, lo he mamado desde pequeño porque mi padre era entrenador, y mi objetivo es estar lo mejor preparado posible en la primera jornada para sacar los tres puntos, disfrutar del proceso y del proyecto", sostiene.

¿Qué Algeciras quiere ver Lolo Escobar sobre el césped? "Soy valiente a la hora de jugar y me gustan los equipos alegres, es en lo que creo. No me gusta ciertas cosas que están muy de moda en el fútbol moderno, me gusta que el equipo sea valiente, alegre, que intente tener balón y que no menosprecie ninguna de las fases del juego. Un equipo que quiera ser importante tiene que tener el mismo respeto a lo defensivo que a lo ofensivo, a las transiciones, al balón parado...", argumenta.

El técnico entiende que aterriza en un proyecto en pleno crecimiento tras el cambio de propiedad: "Veo y percibo en el corto plazo el cambio para bien que ha pegado el club, dando pasos firmes hacia algo. Sé que llego a un club que quiere crecer y ambiciona ser más grande".

Escobar quiere formar parte de esa progresión: "Vengo con la firme proposición de ayudar al Algeciras en ese crecimiento. Todo lo que sea que el Algeciras dé varios pasitos hacia adelante esta temporada, creo que cumpliría nuestros objetivos", señala.

El míster albirrojo no está preocupado con la confección de la plantilla, que en los últimos días ha confirmado sus dos primeros fichajes: Zequi Díaz e Iker Amorrortu. "Había cosas muy avanzadas, otras cerradas y estamos bastante de acuerdo en casi todo", dijo en referencia a sus contactos continuos con León y Figueras.

El Algeciras iniciará la pretemporada el próximo lunes 17 de julio y Escobar ya tiene perfilado su cuerpo técnico. "Estoy muy contento de tener a mis escudos, que es como llamo a mi cuerpo técnico, si conseguimos meter a algún jugador de confianza, mejor, pero confío en que van a venir jugadores que se adapten a lo que queremos. Está claro que cuantos más futbolistas para empezar a trabajar mejor, pero no soy de ponerme nervioso por eso. Cuando estuve en el Mirandés aprendí que no hay que impacientarse, que hay muchos futbolistas y que en verano hay que saber esperar y llegar con fichas libres al final", relata.

Escobar está satisfecho con el esbozo de plantilla: "Hay un denominador común, que son jugadores con hambre, por eso se está yendo a un perfil que quiere comerse al mundo", afirma. "Sabemos lo que queremos, queremos jugadores que corran, que tengan ganas de crecer porque creemos más en eso que en un perfil de nombre y prestigio", recalca.

El preparador ha pasado la mayor parte de su carrera en Madrid pero conoce el ambiente del Nuevo Mirador: "El campo aprieta muchísimo y es todo lo que un entrenador quiere tener. Recuerdo el play-off de ascenso creo que con el Tropezón y quedé impresionado por el recibimiento".

Escobar sabe que le espera una Primera Federación de máxima exigencia: "He visto mucho fútbol de Primera RFEF, es una categoría que se acerca a la Segunda División porque las diferencias son mínimas. Es una motivación para cualquier entrenador que esté en ella porque es tan dura como se ve de fuera", avisa. Sin embargo, el técnico comparte la opinión del club del saber competir desde un perfil más discreto. "Hay auténticos cocos y trasatlánticos en la categoría, pero he aprendido que da un poco igual, que al final los megaproyectos son más difíciles de realizar y que con proyectos un poco más modestos, hay equipos que han rozado el playoff". No hace falta mencionar a equipos como el Linares, Unionistas o la SD Logroñés en el otro grupo.

"Una persona comprometida"

Ramón Robert, accionista y miembro destacado del consejo de administración del Algeciras CF, ha expresado su agradecimiento a Lolo Escobar porque "desde el minuto uno ha estado involucrado y ha apostado fuerte por venir aquí".

El dirigente albirrojo entiende que han dado con el entrenador idóneo: "Es verdad que la situación duró días y no fue fácil, pero tenemos a una persona comprometida, idónea para empezar un proyecto así en el que queremos desarrollar, sumar, remar... Lolo sabe perfectamente donde estamos, qué queremos hacer y dónde queremos llegar", sostiene.

"Está ilusionado y es de agradecer la lucha que ha tenido y el trabajo que ha hecho en el área deportiva con Miguel y Jordi", continúa Robert. "Es un entrenador que viene de formarse en el barro y que ha estado en el fútbol profesional con el Mirandés", destaca.

Para Robert, Lolo Escobar encaja en el perfil de entrenador que el Algeciras prioriza: "El área deportiva tiene claro el modelo deportivo del club y el Algeciras tiene que tener un modelo que no solo hable de su primer equipo, también de la cantera".