El Algeciras, sin Juan Serrano por sanción y con Admonio de vuelta en la enfermería

El Algeciras CF tiene, como poco, dos bajas confirmadas para el duelo del próximo domingo (18:00) ante el Fuenlabrada en el Nuevo Mirador. Los albirrojos pierden por sanción al algecireño Juan Serrano y tienen de vuelta en la enfermería al defensa Admonio, que ya se perdió la visita a León y está a la espera de pruebas para conocer el alcance exacto de su nueva lesión.

Los albirrojos han confirmado este miércoles la sanción de un partido por acumulación de amarillas de Juan Serrano, que cumple su primer ciclo de la temporada. El centrocampista algecireño viene participando desde el banquillo en las últimas semanas. En el capítulo de castigos, el Algeciras recupera a Álvaro Romero tras haber cumplido por su expulsión ante el Ceuta.

El que no estará tampoco ante el Fuenlabrada el domingo es Admonio. El zaguero sigue con su particular calvario y vuelve a estar entre algodones. Tras caerse de la convocatoria la pasada jornada, el central arrastra unas molestias musculares que no tienen nada que ver con su anterior dolencia, por la que tuvo que pasar por el quirófano. Al Algeciras no le corre prisa porque cuenta con tres centrales más el canterano Curro y en León volvió al once un Van Rijn a muy buen nivel.

Lo que está claro es que al Algeciras le ha salido rana la apuesta por Admonio y su decisión de no reforzar la retaguardia en el mercado de invierno. Ania deberá tirar con lo que tiene y cruzar los dedos para que no haya más recaídas si se acumulen sanciones.

Por parte del rival, el Fuenlabrada no podrá alinear en el Nuevo Mirador a Enzo Zidane, que vio su quinta amarilla. El centrocampista fue uno de los jugadores determinantes en la victoria de los madrileños en la primera vuelta, en aquel estreno ya lejano del pasado agosto.