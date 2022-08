El Algeciras comienza la temporada con una derrota en Fuenlabrada (2-0)

El Algeciras CF comenzó la temporada en Primera Federación con una derrota por 2-0 ante un Fuenlabrada que demostró estar un punto por encima donde se deciden los partidos, en defensa y en la delantera. Los de Ania no entraron mal al partido y comenzaron teniendo la posesión, pero no lograban crear verdadera sensación de peligro y cometían algunas imprecisiones con las que el rival se lanzaba al ataque. Los albirrojos se fueron desinflando poco a poco antes del descanso y encajaron el primero en un rechace tras un remate al palo de Enzo Zidane que recogió Barbosa. El segundo llegó en la primera jugada de ataque de los de Mere de la segunda parte con un pase filtrado de Enzo Zidane entre los dos centrales para Diego García, que no perdonó.

La sensación es que al Algeciras aún le queda encajar algunas de sus piezas en este arranque de temporada. La seguridad defensiva mostrada la temporada pasada no se vio en Fuenlabrada y en ataque el equipo estuvo algo pasivo ante un equipo muy experimentado y que tuvo paciencia para matar a los albirrojos cuando se acercaron por la meta defendida por Pol Tristán.

Iván Ania apostó por conservar su dibujo habitual, el 1-4-4-2, con Tristán como titular por delante de Flere e Iván y Borja Fernández en el centro del campo. En las bandas, el técnico apostó por Siddiki y David Martín entre el amplio abanico de opciones con el que cuenta.

El Algeciras tuvo la pelota en los primeros compases del partido ante un Fuenlabrada que tampoco pasaba apuros porque los de Ania no lograban crear verdadera sensación de peligro. Los de Mere intentaban presionar la salida de balón, sin prisas por hacerse con el control del juego.

Pol Tristán protagonizó la primera parada en el minuto 22 a disparo de Diego García, referencia ofensiva de los locales que sus compañeros buscaban constantemente. Los albirrojos, por su parte, intentaban algunos centros, aunque sin encontrar rematador.

La ocasión más clara para los albirrojos llegó en el 30, cuando Siddiki intentó desviar un disparo de Jordi Figueras en un rechace en un córner que atajó el meta fuenlabreño.

Sin embargo, poco después llegó el gol del Fuenlabrada. Enzo Zidane remató al palo un centro desde la derecha y Barbosa, que entraba desde atrás, empujó el rechace al fondo de las mallas. La posición era dudosa, pero el colegiado concedió el tanto.

Antes del descanso Pol Tristán detuvo un disparo de Diamé desde fuera del área.

La segunda parte comenzó con más posesión por parte de los albirrojos, que salieron decididos a igualar, pero los de Mere seguían sólidos atrás. En el 57' Admonio estuvo de poner la igualada al rematar de cabeza un córner, pero el balón se fue cerca del palo izquierdo de Pol Freixanet.

La réplica la puso el Fuenlabrada en el 59' con el 2-0, cuando Enzo Zidane filtró un balón entre los dos centrales para que Diego García batiese a Pol Tristán.

Ania reaccionó introduciendo un delantero más, Mizzian, en lugar de Iván, mientras que César García ocupó el puesto de Siddiki. Los albirrojos comenzaron a crear más peligro, con más empuje en ataque. En el 67' Álvaro Romero cruzó en exceso tras una buena jugada colectiva y en el 73' César García lanzó un disparo potente con la izquierda al que respondió Pol Freixanet con un paradón.

El partido se rompió por completo en los minutos finales, cuando el Algeciras dejó solo a tres defensas. En el 92' Pol Tristán detuvo un mano a mano a David Amigo, que pudo ampliar la ventaja local.

Los algeciristas piensan ya en el primer partido de la temporada en casa, este sábado a las 21:30 ante el Rayo Majadahonda.