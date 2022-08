Iván Ania: "El Fuenlabrada no necesitó dar su mejor versión para ganarnos"

El entrenador del Algeciras CF, Iván Ania, se mostró convencido de que el Fuenlabrada “no necesitó su mejor versión” para derrotar a los albirrojos en el Fernando Torres en el duelo de la jornada inaugural de la Primera Federación disputado este domingo. Ania dio por sentado que el conjunto de La Menacha se reforzará con un jugador para el centro de la defensa antes de que se cierre el mercado.

“La sensación que me llevo es que el Fuenlabrada no ha tenido que dar su mejor versión para ganarnos”, comenzó el míster de los albirrojos. “En este campo si no ganas el duelo tienes que ganar la segunda jugada y nos costaron ambas cosas y por eso nos vamos con cero puntos”.

“Hizo mucho calor, el campo no estaba en las mejores condiciones, pero no creo que eso sea definitivo para el resultado”, sostuvo. “La clave es que sabíamos que si se ponían por delante iba a ser difícil darle la vuelta al marcador, ellos lo hicieron en el minuto 37 y a partir de ahí teníamos claro que un gol nos metía en el partido, lo intentamos, pero no concretamos las ocasiones que generamos”.

“Creo que entramos bien en el partido, que durante la primera media hora teníamos la sensación de estar cómodos, llevábamos el balón a los extremos y teníamos el uno contra uno y estábamos creando situaciones de área, sin definirlas, mientras que solo estábamos sufriendo en saques de banda, que aunque parezcan jugadas sin importancia una de ellas fue, por ejemplo, el origen del primer gol”, analizó.

“Una vez se pusieron por delante, éste es un equipo con oficio, muy compacto y al que es complicado hacerle peligro”, valoró.

“Después de que hiciesen el segundo gol nosotros tuvimos las ocasiones de Admonio, de César, la de Álvaro Romero... llevábamos el balón fácil cuando girábamos el juego hasta los extremos, pero después nos costaba decidir ese pase dentro del área que dejase a nuestro jugador solo para definir”, dijo.