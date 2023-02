Iván Ania: "No fuimos competitivos, quizás no supe transmitir que era una final"

Iván Ania encajó con resignación la derrota del Algeciras CF en Talavera. "No fuimos competitivos en el sentido más amplio de la palabra", aceptó el asturiano, con la voz afónica.

Ania se mostró decepcionado "no solo por los tres puntos perdidos, por el golaveraje también", comenzó ante los medios tras el partido. "Salvo los primeros minutos hasta el gol, no fuimos competitivos en lo más amplio de la palabra. No se trata solo de ser intensos y agresivos, tampoco tomamos buenas decisiones, empezando por la elección de las botas... con jugadores en el suelo todo el partido", señaló.

"Entramos bien, generamos una ocasión clara de gol que dio en el larguero. Habíamos tenido alguna llegada, había sensación de que podíamos hacer daño, pero de la nada llegó el primer gol de ellos y a partir de ahí hasta el descanso, el mediocampo lo teníamos perdido. Un solo jugador de ellos ganó todo el medio campo", afirmó Ania.

"Nos caímos y nos repusimos algo en el descanso, volvimos a generar peligro, pero ellos tuvieron una efectividad alta, fueron mejores en el cómputo del partido", reconoció el albirrojo, que reclamó a los suyos "ser más agresivos en ataque".

"No ganamos un duelo individual en todo el partido tanto en defensa como en ataque", prosiguió Ania. "El Talavera fue el equipo que esperaba, pero esperaba mucho más de mi equipo en ataque".

"¿Enfadado? Enfadado por el resultado y conmigo mismo, quizás no supe transmitir la importancia del partido, yo lo veía como una final, pero no fuimos competitivos", insistió.

"Es una derrota dolorosa", concedió Ania. "Cada jornada te metes más abajo y te complicas la vida, no podemos competir así, tenemos que ganar ya. Hay que buscar soluciones en cuanto a la elección de jugadores y en planteamientos, con lo que tenemos y sacar la situación adelante porque es evidente que nos está costando ganar".