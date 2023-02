El Algeciras, sin actitud ni aptitud, se hunde en Talavera (3-0)

Otra derrota sin defensa del Algeciras CF. Los albirrojos se cayeron con todo el equipo en Talavera, donde solamente el rival demostró estar jugándose la vida. El conjunto de Iván Ania, sin actitud ni aptitud, sufrió un auténtico naufragio futbolístico en El Prado, donde encajó un doloroso varapalo (3-0) ante un adversario directo que todavía ocupa puestos de descenso y volteó el golaveraje particular. A ese pozo puede entrar este domingo el Algeciras (si el Fuenlabrada gana en Ceuta) tras la 22ª jornada del grupo I de la Primera Federación.

El mantra de que "queda mucho" no debería ser incompatible con encender todas las alarmas en el Nuevo Mirador. El Algeciras, este Algeciras, no reacciona, no corrige, no se entera de dónde está ni contra quiénes compite por el pan de la supervivencia. Lo de Talavera es un aviso serio para un equipo que ya lleva seis encuentros sin ganar con un pírrico saldo de tres puntos de 18 y que en estos momentos está hecho un flan.

El Algeciras iba sobre aviso pero ni con esas. El Talavera se lo comió durante la mayor parte del duelo. Los cerámicos golpearon como y cuando quisieron a los de Ania, predecibles, sin mordiente, blanditos y con un sistema defensivo que sonrojaría al añorado José Luis Montes. Si el Algeciras quiere salir del barro jugando a la pelota sin intensidad ni concentración... lo lleva claro.

Ania salió con un once con las novedades de Ale Benítez por el sancionado Albarrán en el lateral derecho, Siddiki por David Martín en uno de los costados del ataque y arriba, Iñaki Elejalde por Roni, con molestias desde el último partido, de hecho ni se vistió. Y se le echó en falta muchísimo.

El comienzo fue intensísimo con el Talavera queriendo morder desde primera hora y buscando las cosquillas cerca del área. La primera oportunidad clara, sin embargo, vino por parte del Algeciras, que pudo marcar a los cinco minutos: un ataque bien armado en el que Romero se marchó dentro del área del Talavera y la puso para que rematase de cabeza Siddiki, que mandó el balón al larguero y después tocó en el guardameta cerámico. El marroquí, que marcó de cabeza el empate ante el Badajoz, estuvo a punto de repetir por las alturas.

El único respiro que tuvo el Algeciras en la primera parte fue ese minitramo en el que tuvo algo la pelota y pudo poner pausa. Pero fue un espejismo porque el Talavera volvió a imponer sus condiciones y el ritmo. En el minuto 13, Iván abortó una intentona de disparo de Escudero, pero a renglón seguido, un centro del imparable Brau desde la izquierda desembocó en el gol de Buenacasa. El ariete local recogió un balón muerto dentro del área y fusiló a Flere. La acción, como viene siendo norma en este Algeciras, vino acompañada de despeje y rebote en medio de una retaguardia demasiado vulnerable.

El Talavera se apropió del resto de un primer tiempo en el que hizo daño constante por las bandas y llevó siempre la sensación de peligro cada vez que pisaba los dominios rojiblancos.

El equipo de Ania, perdido y sin centro del campo, apenas asomó un par de veces, como en el minuto 30 cuando una galopada de Elejalde brindó un disparo franco a Ferni, que armó fatal el intento de chut. El talaverano, para colmo de desgracia, tuvo que pedir el cambio antes del descanso y fue relevado por Juan Serrano.

El Algeciras no encontró respuestas sobre la marcha y concedió balones atrás, como el que perdió Figueras en el enésimo intento de salida jugada. Lo peor de todo es que la sensación clara era que solo uno de los dos sabía lo que se estaba jugando sobre el verde.

A la vuelta del intermedio, los visitantes subieron un poco las revoluciones, pero sin conseguir conectar dos pases en campo contrario que desarbolasen el entramado talaverano. El Tala buscaba las bandas y el Algeciras meterse hasta la cocina por el centro. Los albirrojos no inquietaban a Biel Ribas.

El peligro seguía siendo blanquiazul y Ania movió el banquillo en el minuto 55. El asturiano hizo debutar al recién llegado Rodrigo Sanz. De Mario Ortiz, aún sin noticias. ¿Se habrá recuperado realmente?

Los albirrojos no eran capaces de finalizar las pocas veces que se acercaban y atrás, la zozobra era una constante. Los del Mirador tuvieron un resquicio de oportunidad en el 64' en un balón que casi llega a placer a Sanz, pero se cruzó Parra en el momento clave. Minutos después, ese empuje se volcó en el campo contrario cuando Reguera se coló entre tres algeciristas para encañonar el 2-0 en el minuto 70.

Y una vez más se puede decir que se acabó el partido porque este Algeciras no es muy dado a las remontadas ni a la épica. Salió el canterano Pimienta, que intentó chutar nada más pisar el verde. De su remate nació el córner en el que Biel Ribas salvó un gol cantado de Figueras.

Ya con el encuentro sentenciado, en el minuto 90, el Talavera redondeó su noche y la catástrofe algecirista con el golazo de Brau que voltea el 2-0 del Nuevo Mirador en la primera vuelta.

Semana difícil la que se avecina en La Menacha.