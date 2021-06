Iván Ania llega al Algeciras CF para llevarlo al fútbol profesional

Iván Ania ya ejerce como entrenador del Algeciras CF. El ovetense ha sido presentado este jueves en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirador de la mano del presidente, Nicolás Martínez Andión, y del inversor del club, Félix Sancho. Aunque lleva tres días en la entidad, ya tiene perfilados algunos encuentros de pretemporada y una fecha aproximada del inicio de los entrenamientos, en torno al 12 de julio. El técnico ha explicado que llega al Algeciras la ambición de llevar al club al fútbol profesional desde la nueva Primera RFEF y ha dado un primer esbozo de lo que quiere de su equipo: que tenga el balón con un juego combinativo y que intente recuperarlo cuanto antes cuando no lo tenga ejerciendo una presión alta.

"Estoy muy contento e ilusionado con la posibilidad que se me ha brindado de ser poder ser entrenador del Algeciras. Es motivo de orgullo entrenar en este club. Intentaremos crecer juntos y llegar lo más arriba posible. Y poder brindar a la ficción no solo juego, sino resultados, y que se puedan identificar con el equipo y que cada vez que vengan al estadio sepan lo que van a ver y que se sientan orgullosos de lo que puedan ver en el campo", han sido las primeras palabras del nuevo preparador albirrojo.

Sobre la duración de su contrato, de cuatro temporadas, Ania ha confesado: "No es habitual ver contratos de esa duración en un entrenador porque suelen ser cortos, pero creo que la confianza que me demuestra la propiedad y las ganas e interés que yo tenía en unirme al proyecto hacen que se den esas circunstancias. Es un contrato que me permite trabajar con la tranquilidad que dan los años, pero ni mucho menos eso me debe servir de relajación, sino todo lo contrario. Es una apuesta fuerte por mi persona y mi cuerpo técnico e intentaremos devolver esa confianza logrando los resultados en cada temporada".

Aunque el entrenador asturiano ha indicado que el estilo de juego de sus equipos "va en función de la plantilla que pueda confirmar", ha explicado que le gusta que "intentar un juego combinativo, dominar a través de tener el balón y defender el menor tiempo posible y para ello tenemos que recuperar el balón lo más rápido posible después de una pérdida, me gusta la presión alta. En casi todos los equipos que he entrenado, con sus matices, lo he conseguido y estoy seguro que de aquí también lo vamos a conseguir".

Ania ha explicado que conocía el club desde su etapa de jugador en el Cádiz. "Cuando vas a un sitio te informas de qué clubes hay en la provincia y su importancia y cuando se pusieron en contacto conmigo no tengo ninguna duda de que el Algeciras es un club importante. Las negociaciones se alargan por detalles que hay que ir definiendo pero en ningún momento tuve ninguna duda de que venía e un club histórico y en pleno crecimiento".

El técnico ha indicado que será "ambicioso" a pesar de lo novedoso del sistema de competición. "Vamos a partir en una categoría nueva. Es un formato distinto. Hay cinco descensos, que no es lo habitual. No se puede comprar al grupo IV en el que habitualmente se suele desarrollar el grupo andaluz porque vas a tener que viajar a sitios donde antes no tenías que viajar. El objetivo que nos vamos a marcar es día a día y partido a partido y lo va a marcar la plantilla que se pueda conformar. Lo que sí tengo claro es que vamos a ser ambiciosos y no vamos a renunciar a nada. Marcarse un objetivo a día de hoy, cuando ni siquiera está conformada la plantilla, es una tontería. Vamos a esperar a saber a qué jugadores podemos tener acceso y cuáles forman parte del plantel y a partir de ahí nos iremos marcando objetivos", ha explicado. "El respaldo de la propiedad es enorme y lo único que intento y que quiero conseguir es llegar lo más arriba posible. En el tiempo que tengo de contrato lo que quiero es poner al Algeciras en el futbol profesional", ha incidido.

Ania prevé empezar los entrenamientos la semana del 12 de julio, teniendo en cuenta que la fecha de inicio de la temporada será, previsiblemente, el último fin de semana se agosto. "Tenemos el partido con el Cádiz el día 24 que va a hacer que tengamos que llegar con ciertos días de preparación. Tenemos perfilada un poco la pretemporada. Quedan por cerrar algunos amistosos", ha indicado el preparador, que pretende jugar dos amistosos por semana, excepto los siete días anteriores al inicio de la competición.

El técnico ha indicado que no tiene prisas para cerrar la plantilla antes de ese 12 de julio. "Por experiencia en otros clubes, si cierras la plantilla muy rápido al final te puedes cerrar puertas sobre jugadores que más tarde puede ser factible fichar. Es verdad que es positivo tener a todos los jugadores desde el principio, pero más adelante el mercado te puede abrir posibilidades que al principio no tienes".

Mientras tanto, Ania y Sergio Fernández trabajan de forma conjunta para dar forma a la plantilla. "Me siento parte de la dirección deportiva. Creo que tiene que haber una conexión total entre el director deportivo y el entrenador, más allá de que el director deportivo es el que toma las decisiones. De la plantilla de la temporada pasada hay jugadores que pueden ser válidos, pero habrá que ver las circunstancias de cada uno y tomar decisiones".

El entrenador ha lanzado un mensaje a la afición, que está respondiendo con más de 2.000 abonos en menos de dos semanas de campaña: "Tenemos que ser todos uno. El apoyo de la afición es fundamental. Si la gente está respondiendo es porque está ilusionada y demuestra la ilusión que tiene por este proyecto, por que el equipo se quedó cerca de subir y esa respuesta es porque tienen ganas de engancharse al club y al equipo. Espero que cuando vengan al estadio puedan sentirse orgullosos de lo que ven en el campo".