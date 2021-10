Iván Ania: "Hay que ser ambiciosos sin dejar de ser humildes"

El entrenador del Algeciras, Iván Ania, aspira a que la alegría por la "buena dinámica" de su equipo se quede de puertas hacia afuera de la caseta y no distraiga a los jugadores en las próximas semanas. Así se desprende del moderado mensaje emitido tras la victoria de este sábado en Linares, que afianza a los algeciristas en el puesto de play-off. "Queremos continuar así y ojalá que dure mucho tiempo, pero esto no es la normalidad de fútbol, no lo es que cada vez que juegues fuera de casa hagas tres goles (3 en Linares, tres en Sevilla y cuatro en La Línea)", explicó tras el encuentro en Linarejos.

"Está claro que es bonito y nos da mucha confianza, que la afición lo disfrute, pero nosotros a pensar en el Betis. Ahora sale todo, estamos con la flecha para arriba, pero tenemos que saber nuestra realidad, no desviarnos de nuestro objetivo, ser ambiciosos, pero sin dejar de ser humildes. Somos un equipo de trabajadores y tenemos que seguir peleando", manifestó.

Ania realiza un "análisis positivo" de la visita a Linares. "Hemos conseguido lo que veíamos buscando, que era la victoria. Se nos puso muy de cara el partido cuando en la primera jugada hicimos el 0-1. A partir de ahí fuimos capaces de generar situaciones de peligro, sobre todo cuando encontrábamos a Álvaro (Romero) a la espalda de Marc Castells y lográbamos ir contra la defensa. Creo que ese fue el punto desequilibrante del partido".

El entrenador recordó que Álvaro Romero "provocó dos penaltis", pero además "le encontramos muy bien entre líneas y luego, en banda estábamos creando bastante peligro, sobre todo en la derecha con Víctor".

"Defensivamente concedimos poco, algo más en la segunda parte, pero coincidió que Iván (Crespo) estuvo muy acertado y todo lo que llegó lo paró. El segundo tiempo ya fue otro partido. Con 0-3 ya no tienes nada que exponer, solo intentar hacer ese cuarto gol que cerrara ya casi definitivamente el encuentro y tener el balón, no asumir riesgos innecesarios e intentar hacer correr al rival", relató.

Ania estaba encantado con el juego del Algeciras. "Hay días que ese gol al principio, en lugar de lanzarte hacia adelante te mete un poco atrás. Creo que el equipo en ese sentido estuvo muy sólido, muy serio y siguió presionando arriba. Quizás Turrillo (Iván) estaba muy cerca de los centrales porque ellos jugaron con dos puntas y Borja se quedaba muy solo. Había la sensación de que nos ganaban un poco esa parcela pero el Linares no nos generó peligro", explicó.

El técnico -que afirmó que "como entrenador es una satisfacción que de un saque de banda salga un gol", en referencia al primer tanto algecirista- tuvo un recuerdo para el fallecido Juan Antonio García León y dio un mensaje de ánimo a su familia, amigos y "a toda la comunidad del Algeciras". "Siempre le recordemos", sentenció.