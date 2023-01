Iván Ania: "Hicimos un buen partido, solo nos faltó el gol"

El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Iván Ania, se mostró convencido de que “excepto en los primeros minutos” su equipo cuajó “un buen partido” en Salamanca contra Unionistas, del que se trajo un empate a cero. “Es difícil explicar que no hubiese goles, con las ocasiones que tuvimos ambos equipos, solo nos faltó marcar”, sostuvo el preparador, que resaltó la solidez defensiva de los suyos.

“Es difícil explicar que en una primera parte con tantas situaciones de área pequeña que no haya habido ningún gol”, comenzó su disertación el preparador albirrojo. “Tanto por su parte como por la nuestra, que tuvimos dos”.

“Una vez superamos los primeros minutos, en los que nos costaba salir del área por los centros del rival, encontramos a los centrocampistas, nos empezamos a sentir más cómodo y a ser más dominadores”, sostuvo en su comparecencia ante los medios.

“Luego en el segundo tiempo creo que fuimos dominadores, superiores y conseguimos meterles en su campo, pero no fuimos capaces de hacer ese gol que nos hubiese dado los tres puntos”, añadió el asturiano.

“Cuando no consigues ganar es importante no perder”, reflexionó Iván Ania en referencia al marcador. “Es evidente que viajamos para ganar. Queríamos hacer un partido largo, porque sabíamos que ellos habían hecho un esfuerzo el miércoles que nosotros no hicimos [en referencia al partido aplazado con la Balona] y por eso estábamos convencidos de que en los últimos minutos íbamos a tener más físico que el rival”.

“La clave era no encajar en esos primeros minutos y tratar de ponerte por delante”, dijo. “Sufrimos, estuvimos juntos cuando hubo que estarlo, cuando tuvimos que ser dominadores lo fuimos, pero nos faltó hacer el gol, que tuvimos ocasiones para haberlo logrado”.

“Estoy contento porque vi al equipo sólido, es nuestra quinta portería a cero y eso es importante, porque cuando lo hacemos tenemos muchas oportunidades de ganar, como cuando nos ponemos por delante en el marcador”, recalcó. “Somos un equipo ofensivo, pero eso no está reñido con ser sólido y esta vez lo fuimos”.

Ania, que no quiso incidir en las bajas con las que su equipo afrontó el duelo, recordó que el Algeciras “solo tiene una ficha libre” de cara a posibles contrataciones en lo que resta de mercado de invierno hasta que finalice el mes.

“Sabemos en qué demarcación queremos utilizarla, pero si no hay más salidas, no habrá más llegadas, pero hasta el día 31 pueden pasar muchas cosas”, antes de restar importancia a los problemas físicos de Adminio.