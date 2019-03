El Algeciras CF y sus infinitos problemas se dan cita el domingo con el Puente Genil (18:00). El equipo cordobés traerá, salvo contratiempo de última hora, a un exalbirrojo que viene de disfrutar su mejor semana de la temporada. Francisco López Hidalgo Ito regresa al Nuevo Mirador después de haber hecho un hat-trick en la mayor goleada del curso de los pontaneses.

Ito se desquitó la pasada jornada ante el descendido Guadalcacín (5-0) y acabó con su sequía en una campaña muy lastrada por las lesiones. El ariete retorna a la que fue su casa la pasada andadura como uno de los dos delanteros de referencia del proyecto que tuteló José Antonio Asián y que acabó en la primera ronda de la fase de ascenso a Segunda B en Ibiza.

El atacante cordobés sabe que no tuvo fortuna como albirrojo. En realidad aquel ataque por el que pasó Chico Díaz y posteriormente el argentino Damián Solferino nunca funcionó en un equipo correoso, con el sello de su míster, pero falto de olfato.

A pesar de todo, Ito encara su vuelta con la ilusión de los buenos recuerdos, que también los hubo. Así lo expresó el delantero en una entrevista a El Córner del Sur: “Para mí será un día especial, ya que el año pasado tuve la oportunidad de jugar el playoff con ese equipo. Será un día bastante bonito. Intentaremos llevarnos los tres puntos para Puente Genil, aunque será complicado ya que es un campo difícil y el rival también aprieta”.

Ito entiende que las posibilidades del Puente Genil en el estadio de La Menacha pasan por “estar concentrados al 100% durante los 90 minutos”. “Sabemos que en el Nuevo Mirador, en cuanto tengas el más mínimo fallo, ellos te van a hacer gol. Pienso que si estamos bien arropaditos y salimos rápido al ataque, pueden ser las claves”, explicó en dicha entrevista.

El triplete ante el colista supuso un bálsamo moral para el exalgecirista, que en los diez partidos anteriores que había jugado apenas había logrado hacer un tanto: “Este año no me he sentido cómodo ya que las lesiones no me han dejado estar a mi mejor nivel. No he podido disfrutar todo lo que quisiera”, reconoció.

Su reto ahora pasa por disfrutar lo máximo y sellar el objetivo de un Puente Genil virtualmente salvado: “Quiero terminar el año jugando a un buen nivel, intentando hacer varios goles más. En el plano colectivo, salvarnos lo antes posible. Tenemos la permanencia a tiro de piedra. Y así, que podamos disfrutar durante los siete partidos que restan”.

Ito entiende que el Puente Genil tiene equipo “para estar algo más arriba” y concede que algunos puntos se les escaparon en momentos determinados. “Hemos fallado en partidos en los que no deberíamos haber fallado. Nos ha faltado saber leer mejor las situaciones. Pero, como dice el míster, el equipo está donde se merece”, agregó.