Hidalgo: "Estamos listos para dar el salto en el Nuevo Mirador"

El entrenador de la Balompédica Lebrijana, Joaquín Hidalgo, se muestra optimista en su visita este domingo al Nuevo Mirador por la marcha de su equipo en las últimas jornadas. Hidalgo considera preparada a la Balona de Lebrija para dar el salto de calidad ante "un gran rival" y sacar "algo positivo" para resarcirse del empate de la primera vuelta en el último minuto. Los celestes, el primer equipo de los mortales en el grupo X de Tercera, ven al alcance los seis primeros puestos si continúan en esta línea ascendente.

"El equipo está preparado para dar el salto y dar continuidad a la racha victoriosa que llevamos", sostiene Hidalgo. "Hemos conseguido 16 puntos de los últimos 18 y creo que tenemos que continuar con la misma dinámica. Ahora nos están llegando los resultados que se nos resistieron en la primera vuelta", explica. "El Nuevo Mirador es un campo muy complicado, pero creo que tenemos muchas opciones de sacar algo positivo. Veo al equipo preparado para ganar en cualquier sitio", valora el preparador celeste.

"Nosotros somos un equipo muy práctico, no hacemos un juego muy vistoso, pero metemos mucha intensidad y el balón parado también nos aporta mucho esta temporada. Tenemos que fomentar lo mejor que tenemos y precisamente a eso vamos: ser un equipo que juega casi al límite. Estamos en una buena línea y esperamos llegar a la recta final de campeonato en disposición de poder asaltar las seis primeras plazas", expresa.

"Los últimos partidos contra el Algeciras fueron todos muy intensos y disputados. No se dieron grandes goleadas, si no que todo fueron resultados muy ajustados. En la primera vuelta hicimos un partido bastante completo para tratar de doblegar a un gran equipo como es el Algeciras. Pusimos todo y más para ganar pero no fue así. Se nos escaparon los tres puntos en el descuento y queremos resarcirnos. Estos son partidos muy complicados para los rivales. Creo que va a ser un encuentro trepidante y muy intenso", señaló.

El técnico balompédico cuenta toda su artillería para la visita a tierras algecireñas. "Llegamos con todos los efectivos disponibles, después de recuperar a Copero", matiza.