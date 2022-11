Partido grande para hacerse gigante

No hace tanto que tiempo que el Algeciras se pateaba los campos de fango de Tercera y el Deportivo de La Coruña apuraba los rescoldos de su etapa más gloriosa en Primera. Mucho ha cambiado en los últimos años para dos clubes que este sábado (17:00) se reencuentran casi cuatro décadas después para brindar el partido que abre la undécima jornada del grupo I de la Primera Federación. Un encuentro de lo más llamativo en la antesala del fútbol profesional.

El Nuevo Mirador vestirá sus mejores galas para vivir la cita entre el Algeciras CF y el RC Deportivo de La Coruña. Los albirrojos tienen a tiro de tres puntos a su oponente, un Dépor que quiere fijar la velocidad de crucero y dar el salto a las posiciones donde se supone que debe estar por presupuesto, historia, equipo y afición. Por todo.

Alineaciones probables Algeciras CF: Flere; Albarrán, Van Rijn, Jordi Figueras, Tomás, Iván, Juan Serrano, Pepe Mena, Roni, Elejalde y David Martín. RC Deportivo: Mackay; Antoñito, Jaime, Pablo Martínez, Raúl Carnero, Rubén Díez, Villares, Olabe, Quiles, Svensson y Soriano. Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (Madrid). Hora: 17:00 (11ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Deportivo ha visitado en tres ocasiones al Algeciras. La última tuvo lugar en 1983 (1-1, en Segunda) y el partido se celebró en La Línea ya que el Mirador se encontraba en obras. El Algeciras ganó al Deportivo en el Mirador en 1979 (2-1).

El Algeciras encara el duelo tras el empate en Mérida, un resultado que llevó al extremo las virtudes y los defectos de un equipo tan demoledor en ataque como endeble en defensa. Los de Ania solo han perdido uno de los últimos siete compromisos, el de Córdoba, y lograron ganar por fin ante su público la última vez, ante el Talavera, aunque con una sensaciones muy poco convincente. El Dépor, huelga decirlo, no va a conceder las mismas facilidades que el colista.

El principal problema para Ania es la baja por sanción de Álvaro Romero, que también se perderá la visita a Alcorcón porque fue castigado con dos partidos por su expulsión postrera en el Romano. La ausencia del máximo goleador albirrojo y pichichi del grupo es un palo, porque andaba con el olfato desatado, y obliga al asturiano a recomponer el once sin su futbolista más determinante. El técnico tiene diferentes alternativas en todo el abanico de vanguardia, pero ninguno más como Romero. Una opción podría ser la de meter a Elejalde como segundo punta o en una banda y desplazar a David Martín como enganche por el centro. "Romero es una baja importante para nosotros, pero no nos podemos acordar de los que no están", aseguró el míster.

El otro gran misterio es si Ania insistirá en un esquema que al equipo se le está atragantando a la hora de hacer la transición en defensa. El Algeciras se expone y mucho, y cuando toca correr para atrás las pasa canutas. Por eso, igual el técnico apuesta por volver al formato de un centro del campo más arropado con Veiga, Pepe Mena e Iván.

Con Admonio y Borja fuera de combate una jornada más, la duda es el estado de Amoah, que lleva dos semanas sin ir convocado por unas molestias, aunque esta semana ya trabajó con el resto. Lo de Borja sigue despacio ya que el centrocampista ha tenido que salirse del grupo de nuevo y, como poco, no volverá hasta después del parón.

"Estos partidos no se ganan a medias"

"Estos partidos no se ganan a medias. O das tu mejor nivel o nada", manifestó Ania, consciente de la trascendencia que levanta un rival como el Deportivo. "Lo que se respira durante la semana es distinto. Estamos viendo colas para las entradas desde el lunes, es un ambiente de partido importante aunque al final sean tres puntos. Jugamos posiblemente contra el rival más atractivo de la categoría, la gente lo sabe y se ha volcado. Para nosotros es un aliciente más", afirmó.

Ania ve al Dépor como "un equipo dominador" con "una muy buena plantilla". "Es de los mejores de la categoría, con jugadores diferenciales, un banquillo en el que la mayoría serían titulares en casi todos los conjuntos de la Primera Federación", aseguró.

"El Deportivo tiene una propuesta de querer dominar con la pelota, asume riesgos y es atractivo de ver para el espectador. Tendremos que maniatarlo", avisó.

Ania insiste en ser un entrenador "más de sensaciones que de datos" y cree que el Deportivo ha respondido tras el cambio de entrenador, pero el asturiano se ha centrado esta semana, más que nada, en lo suyo: "Somos analíticos con lo que le sucede al equipo en ciertos momentos. Somos ofensivos, nos gusta ir con los laterales altos y es verdad que si no tienes equilibrio, lo puedes pasar mal. Pero creo que cuando más sufrimos es cuando el partido se vuelve loco y te desordenas. Tenemos detectado donde somos débiles y estamos intentando solucionarlo", subrayó.

Todo está dispuesto para que este sábado el estadio de La Menacha reciba a un campeón de Primera de la que entonces era conocida como la Liga de las Estrellas. El Algeciras declaró como medio día del club el encuentro por lo que todos los aficionados deben acudir con su entrada.