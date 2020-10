Crespo se va del Algeciras con reproches para Nicolás Andión y Salva Ballesta

Juan Carlos Crespo Sánchez se ha despedido del Algeciras CF con duras críticas hacia la junta que preside Nicolás Andión. El que fuera directivo y delegado de campo de la entidad hasta la noche del pasado martes ha alegado "falta de transparencia" en una "directiva dividida" que, a su entender, ha depositado "mucho peso en gente externa a la junta".

Crespo sostiene que ha dimitido ante la imposibilidad de poder llevar a cabo sus funciones como máximo responsable de la seguridad en el club, aunque ha relatado una serie de hechos con los que reconoce que ha ido "chocando" con el presidente.

"Yo colaboraba con la anterior junta de Ricardo Alfonso Álvarez y fue Nicolás Andión quien me llamó y se interesó por mí. Me ilusionó el proyecto que llevaba y creo que encajaba perfectamente", comenzó Crespo la rueda de prensa con la que ha explicado sus motivos. "La destitución de Fajardo, nada más llegar la nueva junta, fue quizás la única vez que esta directiva ha sido partícipe a la hora de tomar una decisión entre todos", aseguró.

"¿Por qué dimito? Me veo que no hay gestión ni organización ni un programa que me convenza", afirmó Crespo, que habló de falta de transparencia dentro de la junta: "No se me ha dado cuenta como directivo de nada, ni de balance de cuentas ni presupuestos ni de los contratos que se han llevado a cabo", denunció.

El exdirectivo dice que no puede desempeñar sus funciones como responsable de la seguridad

"He intentado ser lo más profesional posible dentro de mi parcela, pero la directiva estos últimos meses está dividida y hay dos-tres personas que llevan la batuta de todas las decisiones sin contar con los demás", manifestó el sanroqueño.

"Se oculta información a la directiva, en mi caso no se me escucha y entiendo que han dado todo el poder a personas ajenas a la junta directiva, y sí se ha dado poder a empleados del club. El presidente no le puede dar todo el peso a gente externa, es peligroso para la entidad. El Algeciras está por encima de todo el mundo", expresó.

Crespo considera que el Algeciras no está gestionando correctamente el asunto de las acreditaciones y cree que ha sido apartado "para no fiscalizar quién entra o no". "Hay partidos en los que se han quedado fuera socios y se han dado entradas de gañote", sentenció el excolegiado.

El exdirectivo lamenta que las redes sociales del club no están bajo el control de la directiva: "Parece que algunos vienen a promocionarse ellos mismos en nuestras redes sociales".

Preguntado por su relación con el entrenador, Salva Ballesta, Crespo ha dicho que apenas conoce al técnico, aunque se les ha visto juntos de almuerzo en más de una ocasión: "Aquí criticábamos a Fajardo por ciertas actitudes... Salva Ballesta tiene su peso en el Algeciras CF y toma decisiones por su cuenta sin contar con la junta en lo que respecta a mi parcela", afirmó y puso como ejemplo el desayuno el día del partido con el Marbella y la comida de convivencia en el estadio antes. "Veo anormal, con las circunstancias de Covid que estamos viviendo, que se exponga así a los jugadores y técnicos, me parece algo grave".

Crespo dice que se queda con todo lo bueno y con el cariño recibido por muchos aficionados: "Creo que he aportado muchísimo al Algeciras y me merezco una explicación de por qué no se informa de las decisiones importantes. Un directivo no se puede enterar por prensa de la marcha de Pablo de Castro, de Antoñito o de que el jefe de prensa sale y fichan a un tal Gato (el periodista Juan Gato) de Madrid", sostiene. "Yo acondicioné el fondo sur para las peñas, doté de ordenadores de última tecnología a la entidad, de mejoras en tema de seguridad e hice unas gestiones para solventar la última nómina de los jugadores del año pasado. No estoy para ponerme medallas, solo para dar mi versión de los hechos".

"El Algeciras está por encima de todos. Ojalá los resultados acompañen", acaba.