El Castilla, invicto en casa y al alza, pierde a Gudjohnsen y Miguel Gutiérrez

El Algeciras CF se cruzará este domingo en Valdebebas con un Castilla al alza, uno de los equipos del grupo II de la Primera RFEF que se mantiene invicto como local. El filial del Real Madrid atraviesa por su mejor momento después de haber logrado su primera victoria a domicilio -en Palamós- y tras enlazar dos triunfos que han catapultado al conjunto de Raúl a la mitad de la tabla.

Los blancos pretenden prolongar su buen momento ahora con los dos partidos que tienen de manera seguida en el Di Stéfano, donde han sumado 11 puntos de 15 posibles. Algeciras y, la semana que viene, Sabadell van a medir si los merengues dan el salto a la parte cabecera del grupo.

El filial ha perdido por lesión a Miguel Gutiérrez, que se lesionó en el amistoso del pasado martes ante el Rayo Vallecano. El carrilero, habitual en el primer equipo, tenía luz verde para jugar esta jornada con el Castilla ante el parón por las selecciones y habría sido un refuerzo importante para Raúl.

El Castilla tampoco podrá contar este domingo con Andri Gudjohnsen. El ariete, que marcó el tanto de la victoria blanca en Palamós, está con la selección nacional de Islandia. No parece que vaya a estar a tiempo Theo Zidane, hijo de Zinedine, que se recupera de una lesión, motivo por el que no fue llamado por la sub-20 de Francia. Los merengues, por contra, sí podrán disponer de Antonio Blanco que no entró en la citación de la sub-21. En el apartado de dudas, hay varios futbolistas entre algodones como Carrillo, Marvel, Morante o Marvin.

Los pupilos de Raúl se convirtieron en el primer equipo capaz de tumbar al líder Villarreal B, un encuentro que en Madrid se han tomado como un punto de inflexión para una plantilla que reúne muchísimo talento. Los madridistas han encajado cinco derrotas este curso, en sus cinco primeros desplazamientos, aunque en más de uno merecieron mejor suerte e incluso pudieron ganar.

El once de los blancos ante el Algeciras podría ser el formado por Toni Fuidias, Sergio Santos, Mario Gila, Rafa Marín, Pablo Ramón, Antonio Blanco, Dotor, Sergio Arribas, Peter, Latasa y Óscar Aranda.