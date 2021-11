El Castilla, una 'Fábrica' que ya carbura

El Algeciras CF visita este domingo (12:00) al Real Madrid Castilla, uno de los siete equipos del grupo II de la Primera RFEF que continúa invicto como local. El filial blanco está dirigido por un ilustre como Raúl González y, tras un comienzo liguero irregular, parece que ha empezado a carburar tras conseguir dos victorias consecutivas.

El Castilla no podrá contar este domingo con Andri Gudjohnsen. El ariete, que marcó el tanto de la victoria blanca en Palamós, está con la selección nacional de Islandia. Gudy es hijo de Eidur, que jugó en el FC Barcelona, y fue inscrito por Ancelotti para la Champions. No parece que vaya a estar a tiempo Theo Zidane, hijo de Zinedine, que se recupera de una lesión, motivo por el que no fue llamado por la sub-20 de Francia.

Los merengues, por contra, sí podrán disponer de Antonio Blanco que no entró en la citación de la sub-21 y tampoco tiene posibilidad de estar con el primer equipo por el parón de las selecciones. En el apartado de dudas, hay varios futbolistas entre algodones como Carrillo, Marvel, Morante, Marvin o Miguel Gutiérrez. Este último se dañó en el partidillo disputado esta semana ante el Rayo Vallecano. Quizás algunos vuelvan a la citación.

El Castilla afronta el duelo en trayectoria ascendente: los blancos marchan duodécimos con 14 puntos, a tiro de engancharse al amplio pelotón que comparte la quinta plaza y coquetea con los puestos de playoff de ascenso, zona en la que se encuentra el Algeciras con 18 puntos (cuatro más que los blancos).

El filial enlaza por primera vez en la temporada dos victorias seguidas ya que en su último duelo como local tumbó al hasta entonces invicto Villarreal B y la pasada jornada logró su primer triunfo a domicilio, en Palamós ante el Costa Brava.

Los chicos de Raúl no conocen la derrota en el Di Stéfano, donde acumulan tres victorias y dos empates. Solo Baleares y Barcelona B han logrado puntuar de momento en la espectacular ciudad deportiva blanca, donde la hinchada algecirista podrá disfrutar del partido en directo. Los madridistas han encajado cinco derrotas este curso, en sus cinco primeros desplazamientos. Ahora disponen de dos compromisos seguidos en el Di Stéfano.

El Real Madrid Castilla dispone de una de las plantillas más amplias de la categoría y de más talento puro. El filial se nutre a menudo de juveniles y es capaz de armar un once con una media de edad por debajo de los 20 años. El cuadro de Raúl mantiene el bloque de la temporada pasada, aunque con alguna salida relevante como la de Víctor Chust (en el Cádiz) o la del goleador Hugo Duro, que volvió al Getafe tras su periodo de cesión. El fichaje más sonado del conjunto merengue este verano fue el de Jaume Jardí, una de las estrellas de la cantera del Barça.

El Algeciras se va a topar con jugadores de gran proyección como Toni Fuidias, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Sergio Arribas, Marvin, Juan Miguel Latasa, Gila, Morante, Dotor, Aranda, Peter... La mayoría, con experiencia y entrenamientos con el primer equipo desde la pretemporada.

El estilo de juego de los blancos, a los que califican de algo amarrateguis fuera de casa, se transforma en el Alfredo Di Stéfano con un equipo mucho más agresivo, siempre intenso y capaz de hacer mucho daño si tiene el día de cara.