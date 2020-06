Borja Vicent se despide del Algeciras

Borja Vicent ha dicho adiós al Algeciras CF. El castellonense, uno de los artífices del ascenso en Socuéllamos, se ha despedido del algecirismo con unas emotivas palabras en un mensaje que confirma su marcha del Nuevo Mirador.

El bravo zaguero y el Algeciras ponen fin a una relación de temporada y media. No ha trascendido si Borja Vicent ha llegado a recibir una oferta de renovación o no, pero la sensación que planeaba por el entorno es que no entraba en los planes de Salva Ballesta para el proyecto 20-21.

"Nadie dijo que esto iba a ser para siempre...", comienza Borja en el mensaje de despedida que ha compartido este viernes por las redes sociales. "Creo no hay mejores fotos para describir lo vivido en este club durante un año y siete meses", dice en referencia a un par de imágenes que adjunta en su carta. "Nadie podrá entender lo que vivíamos dentro de ese vestuario antes de cada partido".

Vicent se va con palabras de agradecimiento y cero reproches: "He tenido la oportunidad de conocer a grandes personas tanto dentro del club como fuera de él. Y al final a estos niveles es lo que realmente te llevas", subraya. "Gracias por hacerme sentir como en casa a 800 kilómetros de ella. Gracias de corazón a todos los que habéis formado parte de esto", acaba.

Vicent desembarcó en el Algeciras en octubre de 2018 como el primer refuerzo de urgencia de la plantilla que dirigía el algecireño Javier Viso. El castellonense, ex del Teruel, no pudo debutar hasta finales de diciembre en el derbi ante la UD Los Barrios que significó la destitución de Viso. Borja se erigió, cuando tuvo minutos para demostrarlo, en un bastión de ese Algeciras que se transformó con la llegada de fichajes y del técnico Emilio Fajardo. Su garra y su forma de emplearse en el campo hicieron de Vicent un referente para la afición. El valenciano fue pieza clave en el heroico ascenso a Segunda B.

Casi siempre central, aunque su puesta era el de mediocentro, Borja Vicent perdió protagonismo con la llegada de Salva Ballesta. Una lesión le pasó factura y acabó por perder el sitio. Esta baja es la segunda oficial en el Algeciras tras el fichaje de Antoñito por la Balona.