Galones para Borja Vicent en el Algeciras

Borja Vicent ha tardado poco tiempo en asumir galones en el Algeciras CF. El futbolista castellonense cuajó en la goleada ante el Gerena, en su debut en el Nuevo Mirador, su mejor partido como albirrojo de los tres que lleva. Eclipsado en buena parte por los focos que acapararon el entrenador Emilio Fajardo y el delantero Karim Abubakar, Borja marcó su primer tanto con esta camisola y desplegó un cúmulo de virtudes que no pasaron desapercibidas, sobre todo para el espectador que sabe apreciar el otro fútbol, el de la entrega y el trabajo sordo.

Procedente del Teruel de Segunda B, Borja Vicent aterrizó como el primer refuerzo algecirista de la temporada en marcha tras la salida de Rafa Melo al CD Ibiza de Tercera. El jugador levantino se encontró con el contratiempo federativo de su ficha, lo que provocó una espera más larga de lo habitual. Ese tiempo lo aprovechó para integrarse con el vestuario y palpar el ambiente de un club que le caló pronto.

Vicent debutó el pasado 23 de diciembre de la mano de Javier Viso en el derbi de Los Barrios y no fue de los más desacertados, como tampoco en la derrota siguiente en Écija para despedir el año. La mala dinámica ensombreció cualquier piropo hacia el castellonense. Sin embargo, año nuevo, vida nueva, entrenador nuevo y Borja Vicent en estado puro.

“Necesitábamos los tres puntos para volver a confiar en nosotros y para volver a estar contentos”, reconoce el zaguero, que recaló como mediocentro defensivo aunque con el aval de saber desenvolverse como central. Y menos mal porque Vicent ya lleva dos partidos en la retaguardia.

“Yo mientras sea en el once titular me da igual dónde jugar”, asegura mientras intenta contener la risa. “Ahora estoy cogiendo los minutos que no tuve en el Teruel, me hacía falta continuidad”, admite.

Ubicado como central por la izquierda en ese sistema que Fajardo se sacó de la manga en su estreno, Borja Vicent destacó por su soltura y contundencia, y también por el gol que enganchó para abrir la lata: “Vi el centro de Ñito, me agarraron y metí la pierna a ver qué pasaba. El balón me dio fuerte y fue a portería”, recuerda.

El albirrojo entiende que la llegada de Emilio Fajardo ha insuflado “aire fresco” a un equipo que necesitaba revertir la dinámica: “Estos días con el nuevo míster hemos trabajamos muy bien, se notaron las ganas de aportar que trae, las nuevas ideas... y a los jugadores que no les salían las cosas, metimos la primera y ya salió todo de cara”, reflexiona.

Vicent está encantado con el calor de la afición desde su llegada, comprende el bajón anímico por la mala racha pero pide “que sigan estando con nosotros, que vamos a dar el máximo”.

“Es verdad que las cosas no han ido bien y sabemos que han estado con nosotros en ese momento. Que no se bajen del carro ahora porque vamos a ir a por todas”, sentencia el algecirista a modo de súplica, pero también a modo de aviso para el Sevilla C (domingo a los 12:00) y el resto.