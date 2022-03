Pasen, vean y disfruten

Día grande para el fútbol del Campo de Gibraltar. Grande, festivo y motivo de orgullo. El Algeciras Club de Fútbol y la Real Balompédica Linense se dan cita este domingo (12:00, en directo por Footters) en el Nuevo Mirador para disputar el segundo capítulo de la temporada del Clásico por excelencia de la comarca. El estadio de La Menacha aguarda un ambiente cercano al lleno en un encuentro que, como es habitual, ha sido declarado de alto riesgo, por lo que este domingo no abrirán las taquillas.

El Algeciras, que empezó la jornada noveno con 36 puntos, y la Balona, décima con 35 puntos, se cruzan en la 26ª fecha del grupo II de la Primera RFEF en una situación casi muy pareja. Después de que ambos hayan ganado su último compromiso, los eternos rivales están casi a la misma distancia del playoff de ascenso que de la zona de descenso en una liga tremendamente igualada. El segundo pulso del Clásico llega con el recuerdo de lo ocurrido en La Línea y con un entrenador nuevo en el banquillo balono, el exalgecirista Alberto Monteagudo.

La cita llega marcada por la cordialidad de los presidentes de ambos clubes y por el recuerdo del recién fallecido Jose El Negro, que fue futbolista albirrojo y albinegro, y deja a muchas personas queridas en ambos lados de la Bahía. Antes del pitido inicial, recibirá un homenaje colectivo en el estadio.

Ficha técnica Algeciras CF: Pol Tristán; Duarte (Robles), Mariano, Jordi Figueras, Tomás, Pepe Mena, Bueno, Iván, Roni, Romero y Leiva. Real Balompédica: Alberto Varo; Loren (Serge Leuko), Borja López, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Nico Delmonte, Colibaly; Koroma, Antoñito, Leandro Martínez y Gerard Oliva. Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Jaén). Pitó una vez al Algeciras con empate y cinco a la Balona, con dos victorias, dos empates y una derrota. Hora: 12:00 (Jornada 26 en el grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters) Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: 18 victorias para los algeciristas y seis para los balonos en 33 duelos oficiales en terreno algecireño. La última vez, la pasada campaña, empate a uno en Segunda B.

El Algeciras, con el factor campo

El Algeciras encara el Clásico en casa y con la afición volcada. El conjunto de Iván Ania espera que el Nuevo Mirador se acerque este domingo al lleno con un ambiente similar al del día del Barcelona B. Los albirrojos comparecen tras haberse quitado un enorme peso de encima. La victoria en Sanlúcar enterró por fin la dinámica negativa a domicilio y cortó una racha de dos derrotas seguidas, la más reciente, la sufrida como local ante el Alcoyano en aquel partido en el que salió todo al revés y se lesionaron hasta tres jugadores.

Con Ferni ya operado de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha (fuera de combate para el resto de la temporada), y con Iván Crespo y Víctor López aún recuperándose, la enfermería algecirista mantiene a Gonzalo Almenara y Pelayo Morilla. La buena noticia para Ania es que vuelve a estar disponible Renato Santos, recuperado de las molestias que le privaron estar en El Palmar.

Los albirrojos se rearman, además, con los algecireños Iván Turrillo y Álvaro Leiva, que vuelven tras cumplir castigo. No hay sancionados, por lo que el entrenador algecirista dispone de más mimbres de los que tuvo en Sanlúcar. El once seguramente varíe con la vuelta del gran capitán (que sabe jugar como ninguno este tipo de partidos) y con la joven perla algecireña, internacional sub-18 y en la prelista de la sub-19 para la ronda élite de clasificación para el Europeo. Leiva, además, debutó como titular en La Línea y cuajó una de sus mejores actuaciones.

En la portería repetirá el joven Pol Tristán, sobresaliente en su estreno en Sanlúcar. La duda en defensa es si seguirá Duarte o entrará ya Álex Robles a su puesto natural; Mariano y Figueras apuntan al centro de la zaga, con el algecireño Tomás en el lateral izquierdo. En el centro del campo, Pepe Mena e Iván podrían formar con Alberto Bueno y Leiva en las bandas. Y arriba, la dupla letal compuesta por Álvaro Romero (11 goles) y Roni (10). El guardameta del filial Fernando repite convocatoria.

La escuadra del Mirador completó este sábado su último entrenamiento y lo hizo con el apoyo de un sector de la afición que se desplazó al estadio para dar otro impulso. Este domingo se espera que desde primera hora el algecirismo empiece a hacer piña en La Menacha para recibir a ambos equipos.

La Balona, con 400 hinchas

La Balona llega al Clásico del Nuevo Mirador con la moral restañada tras las consecuencias del cambio de técnico, que provocó el desembarco en su banquillo precisamente de un exalgecirista, Alberto Monteagudo. Los albinegros no solo firmaron el pasado domingo ante el Atlético Baleares su primer triunfo en Liga en nada menos que 72 días, sino que el jueves repitieron ante el FK Jerv noruego. Por mucho que este último fuese un amistoso, ganar siempre afianza las ideas.

La Balompédica no estará sola en el Nuevo Mirador. Unos 400 hinchas forman parte de la excursión organizada desde el club, que ha puesto a disposición de sus seguidores de manera gratuita seis autocares (dos de ellos fletados por La Línea 100x100). Los componentes del Colectivo Doce han acudido este sábado al Municipal para insuflar ánimos a los albinegros, a los que han vuelto a recordar, mediante una pancarta que ya exhibieron hace una semana, que este tipo de partidos “no se juegan, se ganan”.

Los albinegros juegan contra las estadísticas. Por un lado el historial de los Clásicos les recuerdan que no salen con un triunfo del Nuevo Mirador desde el Día de la Inmaculada de 2010. Por otro en la presente andadura solo han sido capaces de vencer una vez en ruta, en el Benito Villamarín al colista Betis Deportivo Balompié y de aquello hace ya casi cuatro meses. Por eso su entorno y la caseta se aferran a la idea de que en los Clásicos no cuentan los antecedentes y de que no hay mejor ocasión para repetir y, de paso, vengar [deportivamente] el 0-4 de la primera vuelta.

En el apartado deportivo, Monteagudo, aunque desplaza a toda la plantilla, afronta el encuentro con tres bajas, todas ellas por lesión: Fran Morante, Gabriel Chironi y Serge Leuko, aunque de éste queda una remota posibilidad de que pueda ser rescatado in extrenmis. Si no fuese porque se trata de un Clásico ni se debatiría, pero ya se sabe que en compromisos de estas características a veces se producen resurrecciones casi milagrosas.

En circunstancias normales, se presumen tres cambios en la formación inicial de los de La Línea con respecto a los que comenzaron el duelo ante el Baleares. Por un lado, como queda dicho, salvo sorpresa mayúsculas el camerunés Leuko dejará su plaza al linense Loren en el costado derecho de la zaga. Leandro Martínez parece haberse ganado el derecho a desbancar de la foto inicial a Dorrio. Y todo indica que Gerard Oliva volverá a disfrutar de la titularidad en detrimento de Iván Martín, que da la impresión de que dejó pasar su oportunidad sin rentabilizarla.

Los demás casi con total seguridad serán los mismos, incluida la presencia de Nico Delmonte en el eje de la medular, que ayudó y mucho a proporcionar a la Balompédica un equilibrio que venía echando en falta, especialmente desde la marcha en el mercado de invierno de Abdoul Bandaogo, justo cuando estaba en su mejor momento.