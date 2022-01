Bandaogo deja la Balona y regresa al Betis

El centrocampista burkinés Abdoul Bandaogo superó este jueves las rigurosas pruebas médicas a las que fue sometido en Sevilla y este viernes se hará oficial su salida de la Real Balompédica Linense y su regreso al Real Betis Balompié para ingresar de nuevo en su filial, el colista del grupo II de la Primera RFEF. De hecho, está previsto que ya participe en la sesión preparatoria del segundo equipo de la entidad de las trece barras.

Sorpresa y de las grandes en la operación mercado de invierno de la Real Balompédica. El conjunto de La Línea se desprende (está por ver si traspasado o de nuevo en calidad de cedido) de Abdoul Bandaogo. El futbolista se marchó en el verano de 2020 al Real Betis, pero cayó lesionado en enero y apenas participó en la segunda vuelta, lo que llevó a los verdiblancos a renunciar a la opción de compra y al jugador a regresar a La Línea, donde se le ha visto las más de las veces disperso y su rendimiento no ha sido el más elevado.

“Tras la salida de Juan Serrano al Algeciras -con la devolución de los 25.000 euros que se desembolsaron por él- y la abrupta marcha de Calderón, el Betis Deportivo cuenta ya con dos fichas libres que se suman a la que ya maneja el filial bético tras la cesión de Rober a Las Palmas. Por lo que son tres fichas libres a la espera de que el asunto de Raúl encuentre un final. Bandaogo ocupará ese deseo del pivote que venía buscando Miguel Calzado en el presente mercado de enero, a la espera de poder atar tanto al lateral zurdo como al defensa central”, explica el diario ABC, que desvela la noticia de la contratación.

“La dirección de cantera y parte del consejo del Betis se ha mostrado muy sensible en este concepto ante el rendimiento que ofreció Bandaogo en el segundo vestuario heliopolitano durante los meses en los que estuvo en el Betis, donde encandiló especialmente a la grada, muy contenta con sus servicios en la destrucción del juego rival. Con el cartel de transferible, Sibo no ha estado a la altura del cometido que se le puso en agosto y no ha tenido toda la regularidad que un jugador de su posición necesita”, dice la información.

“Bandaogo ha disputado este mismo curso 18 partidos y su línea ha sido totalmente ascendente pese a que al principio no contara con tanto protagonismo bajo el liderazgo de Romerito. Ha acabado siendo titular en la medular y ha jugado casi todos los minutos de los últimos seis duelos, por lo que el estado de forma no será un problema para el africano, que fue titular en la temporada 2020-21 con el Betis Deportivo de Manel Ruano jugando 13 partidos hasta que sufrió dicha rotura fibrilar y se perdió la recta final de la primera fase del grupo IV de Segunda división B y la fase previa al play off de ascenso a Segunda división”, agrega.

Justo antes del último duelo liguero el entrenador de los linenses, Antonio Ruiz Romerito, explicó que Bandaogo había "tenido la oportunidad" de disputar la Copa de África con la selección de Burkina Faso pero que había "sido listo" y había decidido quedarse. Esas palabras gozan ahora de más sentido. Todo indica que el mediocampista era consciente de que estaba en juego algo más que su titularidad con los albinegros.