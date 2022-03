Monteagudo: "Cuando me metían cuatro como futbolista, al siguiente partido iba a por ellos"

Alberto Monteagudo, el técnico de la Real Balompédica Linense desde hace poco más de una semana, afronta el domingo en el Nuevo Mirador (12:00) su primer Clásico como balono con pleno conocimiento de lo que representa el duelo comarcal por su etapa como futbolista del Algeciras CF. "Sé lo que significa, no me lo va a contar nadie", dejó claro este viernes el albaceteño, convencido de que su equipo "se dejará la piel" y saldrá a por todas en el campo del eterno rival.

Monteagudo ha tratado de convertir en un acicate el resultado de la primera vuelta, una derrota dolorosa en el Municipal. "Lo que le he transmitido al equipo ya no es que sea un tema de derbi, es un tema de que nos metieron cuatro aquí. Yo como futbolista si me metían cuatro, al siguiente partido iba a por ellos, y ese es el objetivo, a ver si somos capaces de devolver la moneda o, al menos, de salir contentos del campo del Algeciras", manifestó.

El míster albinegro explica que ha tratado de exprimir al máximo su segunda semana de trabajo: "Cuando uno gana, la semana suele ser buena. Hemos seguido conociendo al equipo más internamente, los jugadores conociendo al cuerpo técnico cada día más, reforzando lo que hicimos bien, mejorando lo que hicimos mal y con mucha ilusión y ganas de derbi. Sé lo que significa, no me lo va a contar nadie", afirmó.

Monteagudo entiende que el marcador de la primera vuelta es el reflejo "de lo caprichoso que es el fútbol". "Venía el Algeciras de perder 4-0 en Cornellà y la Balona de sacar siete puntos de nueve y te meten cuatro. Pero en estos partidos depende también y mucho de empezar ganando o empezar perdiendo, cambia mucho y esos detalles fueron en nuestra contra en el partido de la primera vuelta. Nos hizo mucho daño y al final se perdió como se perdió", repasó el técnico el revés sufrido entonces con Romerito en el banquillo.

"Nosotros llevábamos siete semanas sin ganar y vino el Baleares que nos triplica el presupuesto y le ganamos. ¿Por qué? Por la actitud, la tensión, las ganas, los duelos... Esas cosas en este tipo de partidos son claves", insistió el preparador albinegro, que recalca que el del domingo "es otro partido" con "varios jugadores nuevos y todo ha cambiado mucho".

En cuanto a la actitud, Monteagudo considera que "el equipo se tiene que dejar el alma sea el Algeciras, el Baleares o el que sea" y advierte: "Nos hemos puesto el objetivo de pelear cada partido como si fuera el último y terminar la liga con unas buenas sensaciones para el aficionado. Si a esto le sumas que es el Algeciras cuento con que van a dar el cien por cien, no me entra la cabeza otra cosa".

Sin embargo, al margen del nervio, el técnico considera que es importante "tener la pausa y el pensamiento de saber manejar el partido en un campo que va a estar lleno, donde ellos aprietan bastante". El albaceteño, eso sí, manda un mensaje de "alegría". "Conforme está hoy en día la vida no puedes ir triste a tu trabajo pensando que si pierdes... Tenemos que ir con alegría, las ideas claras, sin miedo a perder, no a intentar empatar... Yo no soy así".

Sobre el cuadro de Iván Ania, Monteagudo sostiene que "el Algeciras es muy buen equipo, con buen presupuesto, más de 20 goles en dos futbolistas, la velocidad de Romero, Roni que te mata, un chico que lo quiere toda España (por Leiva), gente experimentada, Tomás que debutó conmigo en el Cádiz... Hace las cosas bien, viene de ganar sufriendo y en su campo aprieta, como también lo hace la Balona", expresó.

"Lo primero es la actitud", dijo Monteagudo al ser preguntado por las claves para ganar en el Mirador. "Tienes que meter las mismas ganas que ellos. Y tenemos que llevar la pelota adonde somos buenos, estar cerca de su línea defensiva, porque ellos encajan y tienen problemas cuando le llegan a la última línea", apuntó Monteagudo, que quiere que el gol empiece a llegar por los costados también. "Se lo dije con naturalidad al equipo, no entiendo que los bandas no lleguen y no hagan gol. Tenemos poco gol y ellos saben que les voy a exigir seis goles por lo menos, por los dos lados. El equipo necesita la ayuda de todos", proclamó.

Sin Chironi ni Fran Morante, y con Leuko casi descartado, el entrenador de la Balona apurará hasta el final para despejar el once. "Yo siempre tengo dudas con el once y eso es bueno. No alineo con respecto al rival, lo cambio por lo que nosotros tenemos que hacer. Estoy contento con el equipo, cómo me miran cuando hablo, cómo trabaja, la gente quiere y eso te acerca siempre a la victoria".