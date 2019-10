El empate que el Algeciras CF sacó adelante ante el Córdoba CF tuvo mucho que ver con Antonio Sánchez. El delantero, el pichichi albirrojo del ascenso, salió del ostraciscmo de la grada y agarró su oportunidad para subirse al tren de la titularidad con un partido de currante y un gol que le da la vida.

El algecirismo necesitaba ver sonreír a Antonio Sáncchez y el ariete ansiaba un encuentro así con el premio de marcar. El sevillano se quitó una losa, aunque advierte que él no es de los que se rinden... "Tirar la toalla nunca pasó por mi cabeza", aseguró el goleador, que se llevó una sonora ovación del respetable del Nuevo Mirador cuando fue sustituido.

"Soy un chico que trabaja, que se curra el puesto y tirar la toalla no es una opción", insistió Antonio, consciente de que "hay mucha competitividad, hay que entenderlo, el Algeciras tiene grandes delanteros", aceptó con palabras de elogio para Karim, Jardel y Antonio López, la terna que con Antonio completa ese cuarteto ofensivo que cada semana se da tortas para entrar en el once.

El primer gol del curso para Antonio Sánchez llega en la octava jornada, si bien es verdad que el punta sólo había sido titular en el debut liguero ante el Villarrubia y había pasado varias jornadas en la grada. "A nivel emocional me da una confianza tremenda", confesó el sevillano por el partido vivido ante el Córdoba. "He trabajado mucho para que llegara este momento, el míster creyó oportuno contar conmigo y tuve la suerte de marcar para ayudar al equipo, que es lo que tengo que hacer", explicó.

El sevillano agradece a familia y afición por el apoyo constante cada semana

Con una cara de radiante felicidad, Antonio Sánchez se muestra "muy contento" y asegura que pasa por un buen momento físico: "Morillas (el preparador físico) nos tiene a todos firmes y en este partido he perdido varios kilos", bromeó a sabiendas de que sus compañeros le apodan el Gordo.

Antonio espera haberse subido a un tren en el que pelear para no bajarse: "Yo tengo que seguir cada día ganándome el puesto, sabiendo todos que el que mejor esté, será el que cuente para el míster", sostiene. "El equipo está trabajando muy bien, dando un nivel que se está notando y nuestro objetivo no va más allá de ganar el domingo que viene en San Fernando".

El ariete, uno de los hérores del ascenso de la pasada campaña, agradece a familia y afición "porque todas las semanas me están apoyando, mandando mensajes de ánimo cuando me he quedado fuera, son los que me dan fuerzas para seguir adelante".