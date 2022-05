Ania: "Los primeros 20 minutos fueron suficientes y el partido, en general, muy bueno"

Iván Ania, el entrenador del Algeciras CF, considera que "los primeros 20 minutos" bastaron a su equipo para lograr la victoria en San Fernando, donde el algecirismo tomó las gradas del Iberoamericano. "El partido, en general, fue muy bueno", afirmó el asturiano.

"Veníamos a por los tres puntos y los conseguimos", comenzó Ania su comparecencia ante los medios. "Era un partido muy difícil por la situación en la que llegaba el San Fernando, que venía de una derrota dolorosa, y sabíamos que iba a salir a por nosotros. Creo que los primeros 20 minutos fueron suficientes para ganar el partido, es difícil mejorar esos minutos porque igualábamos por dentro y le obligábamos a jugar largo y no se sentían cómodos", aseguró Ania. "A partir del segundo gol, no sé el motivo pero dimos un paso atrás, ya empezaron a tener el balón y terminamos la primera parte con situaciones de área en la que ellos pudieron tener algún gol. En la segunda parte modificamos la manera de defender y estuvimos más cómodos. Creo que hicimos una buena segunda parte y, en general, un partido muy bueno", valoró.

Ania destaca el saber estar de sus jugadores: "Queríamos hacer el tercero pero desde el orden. Teníamos claro que como nos desordenáramos nos podían marcar. Cambiamos la manera de defender, lo leímos bien desde fuera y desde dentro", insistió.

El míster albirrojo entiende que ser fiel al estilo es la mejor baza en las dos últimas jornadas: "El que se va a meter es el que más se parezca a lo que ha sido esta temporada. Si la presión te hace temblar y te hace jugar a lo que no estás acostumbrado, tengo clarísimo que no se consigue. Hay que tener la personalidad", argumentó.

Ania se alegró por no tener que echar mano de Roni: "Para nosotros es buena noticia no forzar a Roni; teníamos pensado depende de como fuera pero no queríamos darle más de media hora. Roni pudo jugar unos minutos y por segunda jornada los cambios nos volvieron a dar mucho".

Sobre el despliegue del algecirismo, Ania agradeció una nueva muestra de aliento: "La afición para nosotros es un aliciente importantísimo, todos los desplazamientos que viajaron en masa hemos ganado, su apoyo es brutal".