Iván Ania: "El UCAM compitió mejor y dominó en las dos áreas"

Iván Ania, entrenador del Algeciras Club de Fútbol, confesó este domingo, tras la derrota cosechada por su equipo en Murcia a manos del UCAM que el rival “compitió mejor” y “dominó en las áreas”, al tiempo que subrayó el peso que están teniendo las bajas en las últimas jornadas e instó a “hacer autocrítica” para afrontar en las mejores condiciones el duelo copero del próximo miércoles ante Unionistas de Salamanca.

“Ellos lo compitieron mejor que nosotros en el sentido más amplio de lo que siginifica competir, jugarse cada balón como si fuese el último del partido”, confesó el técnico albirrojo en sala de prensa. “Nosotros teníamos la salida del balón relativamente sencilla porque ellos tenían solo un punta para dos centrales y aunque en ciertos momentos logramos conectar con los de arriba, en otros nos obligaban a hacer diagonales”.

“En la primera parte, sin que pasara nada, se pusieron por delante y en la segunda cuando mejor estábamos, cuando teníamos la sensación de que podíamos hacer el empate llegó el segundo y ahí ya casi se terminó el partido”, analizó el técnico albirrojo.

“Creo que con balón no estuvimos mal, pero no dominamos ni nuestro área ni la del UCAM y de ahí el resultado”, continuó. “No teníamos arriba mucha referencia cuando llegábamos por fuera”.

Ania resaltó la pegada del conjunto universitario ante el marco. “Dominar las áreas es eso, no conceder nada en la tuya y en la rival intentar tener eficacia. Nosotros no la tuvimos ni en un lado ni en otro y ellos defendieron bien y cuando no pudieron hacerlo el portero estuvo acertado y sin embargo los dos goles que nos hacen son evitables. Ellos tuvieron más eficacia”.

El técnico deslizó el peso que están teniendo las bajas que se suceden y que a veces le “cuesta comprender” por qué se dan en tan alto número. Tomás, enfermo, fue baja (“no sabemos qué es”) y Leiva tuvo que jugar en La Condomina a pesar de que durante el viaje tuvo vómitos y pasó “mala noche”. “Lo ideal es que no hubiese jugado, pero no tenemos apenas gente de ataque y no me quedó más remedio que contar con él”, justificó.

“Necesitamos recuperar gente rápido y tener recambios, porque cuando el marcador se nos pone en contra no tenemos muchos recursos para poder modificar cosas”, lamentó. “Sin embargo cuando nos ponemos por delante sí que en medio campo o en defensa tengo jugadores... pero arriba realmente no”.

El míster instó a digerir cuanto antes el resultado porque, recordó, el miércoles el Algeciras hace frente a su primer duelo copero, con Unionistas. “Es un partido importante, porque puede ser una fuente de ingresos para el club y vamos a intentar pasar esta ronda y ojalá podamos llegar a jugar con un equipo de Primera”.

“Tenemos que hacer autocrítica, saber que tenemos que mejorar cosas y pensar en ese partido del miércoles que nos va a dar confianza para el partido del domingo con el Sanluqueño”, recalcó.