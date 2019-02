Ganet vuelve "para ascender" con el Algeciras

Pablo Ganet regresa Algeciras, pero no con cualquier intención, sino con el firme propósito de participar de una vez por todas del ascenso del equipo albirrojo a la Segunda división B, el que dejó a medias hace poco más de un año. “Quiero ascender con el Algeciras” dice con rotundidad cuando se le pregunta qué lleva a regresar a La Menacha después de lo que él mismo califica como una salida con “sabor agridulce”.

“Siempre contemplé la posibilidad de regresar”, afirma el medio, que había comenzado la temporada en el San Roque de Lepe, al que abandona in extremis en el mercado de invierno en medio de una profunda crisis económica de los aurinegros.

“Se pusieron en contacto conmigo y el acuerdo ha sido rápido”, dice el jugador, que explica que a última hora del miércoles por la noche ya estaba convencido de que se cerraría el fichaje por el Algeciras y que vivió con intranquilidad las horas de espera hasta que se vio certificado.

“Cuando ambas partes quieren, todo se hace más sencillo, aunque a veces hay que deshacer algunos compromisos”, explica el mediocampista en relación a sus conversaciones con la directiva que preside Ricardo Alfonso Álvarez.

"Jugar en Marruecos fue un salto, las vivencias y las experiencias de ser campeón de liga, el salto económico que eso supuso, pero tenía ganas de volver a España y aunque la primera vuelta ha sido complicada por la situación que se vivía en Lepe, cuando surgió la posibilidad de regresar a Algeciras, todo se aceleró”, dice.

Ganet no es ajeno a que su salida del Nuevo Mirador dejó tras de sí una fuerte polémica: “Esto es fútbol y como en todos los apartados de la vida hay que respetar la opinión de todo el mundo. Cuando tomé la decisión de irme, supe que habría un sector de la afición a la que no le gustase, pero el tiempo que estuve en Algeciras di el máximo, es la misma idea que tengo ahora y siempre he mostrado mucho respeto por el club y la ciudad”.

“Incluso cuando marqué en el Nuevo Mirador en la primera vuelta pedí disculpas para mostrar mi agradecimiento por un club que tanto me había dado”, recuerda.“Espero que si aún hay algún aficionado molesto por mi salida, con mi rendimiento pueda revertir la situación”, concluye.