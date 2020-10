Segunda jornada y segundo partido grande para el Algeciras CF. Los albirrojos afrontan con su flamante nuevo autobús su primer viaje de la temporada 20-21 este domingo con la visita al Nuevo Colombino, donde se medirán al Recreativo de Huelva (17:00, en directo por Footters y Teleonuba). El partidazo llega tras el empate del debut ante el Marbella y después de una semana de marejada institucional que se ha saldado con la dimisión de tres directivos. Y es que no hay semana tranquila en el Nuevo Mirador.

Toca dejar a un lado toda la polvareda levantada en los últimos días, primero con las salidas de Juan Carlos Crespo Sánchez y Manuel Gómez, y después con la de Rafael Cortés. La junta que preside Nicolás Andión atraviesa una crisis interna a las puertas de una asamblea de socios que seguro traerá cola.

Poco se ha podido hablar del Recre y de las buenas sensaciones que dejó el Algeciras en su puesta de largo en casa: con un estreno muy esperanzador, con un sobresaliente Álvaro Alcázar, un sólido Vallejo o el destacado debut del canterano Juan Serrano. Todo eso ya es historia y ahora espera el Decano, otro gallito del grupo IV-A de la Segunda B.

Alineaciones probables Recreativo de Huelva: Nauzet; Leal, Cera, Diego Jiménez, Luis Madrigal, Dani Molina, Sillero, Víctor Barroso, Quiles, Szymanowski y Matheus. Algeciras CF: Vallejo; Melchor, Dani Espejo, Benítez, Robin, Armando, Alcázar, Iván, Mendes, Juan Serrano y Álvaro Romero. Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez (Extremadura). Hora: 17:00 (2ª jornada, en directo por Footters y Teleonuba). Estadio: Nuevo Colombino, en Huelva. Antecedentes: El Algeciras ha visitado al Recre en 25 ocasiones. La última vez, en la 2015-16, se saldó con victoria visitante por 0-1. El pasado curso no se disputó este encuentro por la pandemia del coronavirus.

El Algeciras se va recuperando de esa plaga de lesiones previa al inicio liguero y parece que podrá desenfundar a Edu Ubis. "Es un jugador muy importante, que tiene gol, que da trabajo, muy inteligente y el equipo se tiene que beneficiar de todo eso. Ha puesto mucha predisposición esta semana para volver", avanzó Salva Ballesta, que ha citado al pichichi de la pretemporada.

El entrenador albirrojo también adelantó la convocatoria de Juanjo Coronil, otro canterano que da el salto al primer equipo y la segunda novedad en la lista, esta vez sí, de 18. El lateral izquierdo está de vuelta en La Menacha tras su etapa en Los Cortijillos.

Siguen en proceso de recuperación Yago Pérez, Almenara, Llinares, Dani Sales y Raúl Hernández, además de Fulton Medina, el que más retraso lleva con respecto al grupo. Después del buen rendimiento ante el Marbella, se antoja improbable que Salva vaya a revolucionar mucho el dibujo. El once, salvo por algún ajuste táctico y con la posible entrada de Edu Ubis, no debería variar demasiado con respecto al primero.

"Tenemos que seguir con la misma idea de trabajo, de bloque, de solidaridad, de intentar que el plan de partido se lleve a cabo y estar muy atento al rival", manifestó Salva, que, a pesar de todo el ruido generado a nivel institucional, destaca "una semana excelente en todos los aspectos" en lo referente a su equipo.

Ballesta habla del Recre como "un grandísimo club, con un buen equipo". El míster asume que "ellos tienen que llevar el peso del partido, son uno de los favoritos al ascenso, imagino que saldrán a por todas sí o sí en su campo". Sin embargo, no cree que a estas alturas sea cuestión "de jugar con la ansiedad del rival".

Salva no quiso dar demasiadas pistas sobre el once y mandó un aviso: "No me cuesta hacer cambios y el jugador sabe aceptar que cada partido es diferente. Los jugadores tienen que trabajar y estar a disposición del entrenador. Nada más".

El preparador algecirista reconoce que echará en falta no poder tener aficionados albirrojos en el Nuevo Colombino: "Lo mejor que podemos hacer por ellos y por todos los que nos seguirán desde casa es ser nosotros, defender el escudo y entregarnos".

Los algeciristas tienen en el vestuario a dos jugadores que vivieron el último triunfo albirrojo en el Nuevo Colombino: Melchor, que marcó el gol, e Iván fueron claves en la última visita al Decano, en noviembre de 2015.