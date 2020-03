El Algeciras, confinado pero a pleno rendimiento

El Algeciras CF está confinado pero funciona a pleno rendimiento. El club del Nuevo Mirador sobrelleva con una rutina de trabajo desde casa la excepcional situación que vive todo el país por el estado de alarma decretado ante la crisis del coronavirus. Desde el presidente hasta el último empleado, desde el entrenador hasta el último futbolista, todos se apoyan en el teletrabajo y en el espíritu colectivo para salir adelante y vencer la batalla al virus.

La primera plantilla algecirista, la que comanda Salva Ballesta y compite en el grupo IV de la Segunda B, sigue a rajatabla el plan de entrenamientos caseros que el cuerpo técnico ha configurado para este periodo de encierro. Los jugadores, cada uno desde su hogar familiar, aprovechan cada espacio para ejercitarse y mantienen contacto diario a través de internet con los preparadores: ya sea Salva; su segundo, Enrique González; el preparador físico, Javi Morillas; o el jefe de los servicios médicos, David Sánchez Relinque. La comunicación, esencial en estos momentos, es fluida.

Los futbolistas se animaron a compartir imágenes de su rutina de trabajo, también en un guiño hacia una afición que se las ingenia cada día para mantener viva la llama del algecirismo con vídeos, juegos, desafíos, recuerdos... Hay quienes disponen de un buen trozo de césped al aire libre como el gallego Yago Pérez, bien pertrechado con unas mancuernas; quien saca toda su astucia como Choco para improvisar una esterilla y unas pesas; y quienes convierten el salón en su particular gimnasio como Wilson Cuero, Llinares o Caturla.

Salva Ballesta no pierde detalle desde su particular despacho, donde devora partidos y analiza todo una y otra vez. El zaragozano, además, aprovechó para mandar un recado a todo el mundo: "Sigue en casa, no dejes de ser un ejemplo". Con el Nuevo Mirador cerrado a cal y canto, también los empleados del club se han llevado el curro a casa, como compartió en una imagen Laura Rubio.

📲 Nuestro mister, Salva Ballesta, lo tiene claro, gracias al teletrabajo no para. Mándanos tu video y ya sabes #SigueEnCasa #NoDejesDeSerUnEjemplo pic.twitter.com/ggVZOzsWQK — Algeciras C.F. (en casa) (@AlgecirasCF) March 17, 2020

La directiva no es una excepción ni mucho menos. Nicolás Andión es un gran defensor de este método de teletrabajo y comunicación constante entre todos los estamentos. El presidente algecireño mantiene su mensaje de cautela y responsabilidad, a la espera de que la situación evolucione en los próximos días o semanas. Cuando lo peor pase y el fútbol español replantee las competiciones, será el momento de calibrar el impacto económico de toda esta crisis.