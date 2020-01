El guardameta Francisco López Huete Lopito se va del Algeciras sin hacer un solo reproche, “con la conciencia muy tranquila” y con el deseo de que el equipo del Nuevo Mirador “logre la permanencia” porque, entre otras cosas, entiende que él habrá sido partícipe de la misma.

El Algeciras Club de Fútbol hizo público este lunes que prescindía del meta Lopito para hacerse con los servicios de Javi Jiménez. Lo primero era poco menos que un secreto a voces, especialmente desde que el técnico, Salva Ballesta, no lo alineó en el partido de su debut en el banquillo, el domingo en Yecla. El portero jiennense, que llegó en agosto para suplir la inesperada baja de Jesús Romero (ahora cedido enla AD Ceuta) aún no tiene destino. “Para un portero es complicado, con tan poco tiempo, encontrar equipo”, lamenta.

“Estoy contrariado, es algo por lo que nunca quieres pasar, pero son circunstancias del fútbol y no queda otra que aceptar lo que ha sucedido”, explica el guardavallas. “Para mí lo más importante es que me voy con la conciencia tranquila, porque lo he dado todo por el equipo y cuando yo dejé de jugar estaba casi en la salvación”.

“Una de las cosas que me llevo es que mi último partido fue ante el Murcia”, en referencia al disputado en el Nuevo Mirador y que se resolvió con victoria pimentonera por 0-1 “y después de ese partido el Algeciras no estaba en descenso directo, sino en play-out”.

"Lo he dado todo por el equipo, pero esto es fútbol"

“Uno no es tonto, lee cosas, comentarios en redes y temía que pudiese producirse mi salida, pero en el fondo nunca me convencí, porque creo que lo estaba haciendo bien, que lo estás dando todo por el equipo, pero esto es fútbol y al final han tomado esa decisión”, explica.

Lopito deja claro que a pesar de este mal trago le ha “merecido la pena” jugar la primera vuelta con el conjunto de La Menacha. “Ha sido una experiencia buena, he vuelto a Segunda B y he cumplido cien partido en la categoría jugando con el Algeciras y al final ha sido una experiencia satisfactoria”.

“Lo mejor de todo este tiempo han sido, sin ningún tipo de duda, los compañeros y el cuerpo técnico de Emilio Fajardo y Miguel Ángel Berlanga, que apostaron por mí desde el principio”, asegura. “Lo peor es tener que marcharme, porque yo quería ayudar al Algeciras a salvarse”.

“Quizás por la situación en la que llegué”, como relevo inesperado de un hombre del prestigio en la grada de Jesús Romero, “se me ha mirado más con lupa de lo normal”.

“Yo creo que un poco por culpa de eso se han magnificado más los errores que los aciertos y al final todo eso me ha pasado factura”, lamenta.