El Andorra, próximo rival del Algeciras, pone el acento en su primer goleador

El FC Andorra, que visita en el Nuevo Mirador al Algeciras Club de Fútbol el próximo viernes (19:30, en directo por Footters) en encuentro de la segunda jornada de la Primera RFEF Footters, salda su primer fin de semana de competición con un triunfo y un nombre propio, el del lateral Eudald Vergés, autor del primer gol de su equipo en la categoría de nuevo cuño, que además le sirvió para obtener la victoria sobre el Linares Deportivo.

“Termine como termine la temporada, Eudald Vergés ya será para siempre el primer goleador del Andorra en la Primera RFEF”, destaca el conjunto andorrano en su portal. “El lateral, llegado este verano procedente del Hospitalet, fue el encargado de anotar el primer gol del curso, que al fin sirvió para sumar los tres puntos, y entrar así en los libros de historia de la entidad como el primer goleador de la recién creada categoría”.

“Poco habituado en la relación con el gol, el lateral anotó su primera diana vistiendo la camiseta tricolor en el primer partido oficial. Y además, lo hizo con la pierna derecha, su menos hábil”, añade el conjunto tricolor.

“He visto un poco de agujero y luego Charly [Martínez], que me ha vuelto una pared increíble que me ha dejado solo ante el portero", explicaba en el post-partido el goleador, que confesaba eso sí, que ante el portero y con el balón en la pierna menos hábil, se le habían nublado un poco las ideas”, concluye-

El Andorra, que en principio aparece en la nómina de equipos aspirativos del grupo II de la nueva categoría, formó en este duelo inaugural con: Nico Ratti, Altimira (Zourdine, 87'), Roger Riera, Vilanova, Héctor Hevel (Morer, 70’), Riverola (Pedraza, 87'), Carlos Martínez (Rubén Enrique, 87’), Marc Fernández (David Martín, 79'), Sergio Molina, Rubén Bover y Eudald.