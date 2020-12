El técnico del Cádiz B, Juanma Pavón, entiende que su equipo lo hizo bien hasta el primer gol del Algeciras en la derrota por 2-0 en el Nuevo Mirador, un tanto que les afectó mucho psicológicamente: "Se escapó un partido en el que teníamos las papeletas para llevarnos los tres puntos. Hicimos todo lo que teníamos que hacer en el primer tiempo excepto meter la pelota en la portería. Las dos ocasiones del rival fueron errores nuestros. El segundo tiempo comenzamos igual, quizá con menos llegada, hasta el gol, que es una jugada que consideramos polémica e incluso mentalmente nos afectó. Metieron el 1-0 y cambió el partido".

"Tuvimos llegadas, acercamientos, muchos centros laterales sin encontrar rematador. Hasta ahí estuvo el equipo fabuloso, sabiendo qué hacer con balón, evitando las virtudes del rival, sobre todo las transiciones ofensivas", insistió sobre su equipo.

"El equipo está bien cuando gana. Hicimos cosas bien pero no terminamos de estar bien. Para estar bien hay que ganar o sacar algo y era partido para haberlo sacado. Pecamos de filial, de equipo verde, sobre todo en el segundo tiempo. Tendremos que corregir cosas y el Algeciras se encontró tres puntos que serán inesperados para ellos", añadió Pavón.

El técnico cadista añadió que su equipo atacó bien, como lo habían planteado, pero no terminaron de llegar los remates: "En la fase ofensiva, estuvimos solventes, capaces de llevar balón a banda y de buscar centros laterales, que sabíamos que les podíamos hacer daño. Nos faltaron rematadores. El Algeciras estuvo bien, sobre todo los cuatro de atrás, sacando balones. Durante la semana incidimos mucho en el trabajo ofensivo y salió bien, el problema vino a partir del gol, que nos afectó mentalmente. Agachamos la cabeza y no encontramos soluciones con los cambios.".

Pavón, que jugó en el último Algeciras que ascendió a Segunda en 2003, fue preguntado por las diferencias entre ambos conjuntos: "Aquel equipo nuestro era más contundente en labores defensivas y este las transiciones ofensivas las hace más rápidas. Tiene más calidad. Nuestro equipo sacaba muchos partidos a balón parado, en segunda jugada, éramos más pillos y marcábamos un gol y el partido estaba cerrado. A este Algeciras se le crean ocasiones, pero en ataque propone y tiene más llegada".

"El Algeciras tiene muchas papeletas para quedar entre los tres primeros. Lo tiene que hacer muy mal, no solo por los puntos que lleva sino por la dinámica. Hoy es el ejemplo. En la primera mitad se vio un Algeciras con muy poca llegada y pobre y en la segunda mitad se llevó los tres puntos con un 2-0. La dinámica es positiva y tendrá muchas opciones de meterse entre los tres primeros", añadió sobre los albirrojos.

Sobre el colegiado, Pavón dijo lo siguiente: "No me dirigí en ningún momento al árbitro con ánimo de protesta. Dialogué con el línea jugadas, pero no protestando. El árbitro no influyó en el resultado. Estaba fastidiado porque hicimos un buen partido y este Cádiz B estos encuentros tiene que ganarlos. El mayor culpable soy yo que no fui capaz de dar la vuelta a esa situación. Mentalmente, cuando encajamos, tenemos que tener tranquilidad y que esos cambios aporten para lograr empatar".

"Es una liga rara, pero muy bonita, porque cada tres puntos que se juegan es una final. Ganas un partido y te ves en zona alta, con muchas opciones y pierdes y te metes en zona baja. Estamos en mitad de tabla. Al final el resultado te va marcando, aunque hemos hecho buenos partidos", consideró sobre su la trayectoria de su equipo.