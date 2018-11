Viso: "Sin actitud no se puede ganar, a lo mejor estamos un poquito despistados"

Javier Viso, el entrenador del Algeciras CF, entiende que su equipo adoleció de “actitud” en la abultada derrota ante el Coria. El técnico mandó un recado a la caseta: “A lo mejor estamos un poquito despitados y no nos centramos en el fútbol”.

“Duele bastante”, afirmó el algecireño sobre el varapalo. “Tenemos que corregir errores y pasar página”, conminó.

“Cada vez que han llegado nos han marcado, hicieron su partido y lo sacaron adelante”, dijo sobre el Coria. “Nos han ganado en actitud, es evidente y no hace falta que lo diga, en esta categoría el que no tenga actitud falla, eso está claro”.

“No lo veo como una cura de humildad, creo que no hemos vacilado a nadie, hemos ido a ganar siempre, se ha podido o no, pero con respeto”, contestó a una pregunta Viso.

“Igual estamos muy alegres”, continuó Viso. “Demasiadas tertulias, demasiados fichajes, las campanas al vuelo... lo extradeportivo no lo hemos sabido llevar. A lo mejor estamos un poquito despistados y no estamos centrados en el fútbol. Pero con el partido de hoy pocas ofertas van a tener”, señaló.

“Ya fuimos a Lucena despitados y fue de los peores partidos que hicimos”, apuntó el míster algecireño, que concede que tener “el balón y no generar, no vale para nada”.

“El partido no ha sido malo, pero no hemos sabido contrarrestar las contras de ellos. En la segunda parte nos meten dos goles en tres minutos y eso no lo podemos permitir”, lamentó.

Sobre los cambios, Viso dijo que “a veces te la juegas o no te la juegas” y “en cinco minutos nos metieron dos más”.

“Si un equipo hoy en día no corre, salta, mete la pierna... estamos liquidados”, zanjó.