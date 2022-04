Udea trunca su racha ascendente (86-76)

Udea peleó con todo, pero esta vez no fue suficiente. Derrota (86-76) en Zamora del equipo de Algeciras, que truncó su racha ascendente de tres victorias seguidas con un tropiezo ante un rival lanzado en la carrera por el playoff de ascenso. Los de Malla tendrá que esperar a que acabe la 24ª jornada de la Conferencia Oeste de la LEB Plata para saber si caen a puestos de descenso o siguen en plaza de playout por la permanencia.

Udea fue de más a menos y no pudo aguantar el tirón ante el CB Zamora, que encontró en el exudeísta Kalinicenko a uno de los verdugos de los algecireños. Issa Thiam, el más destacado de los visitantes (25 puntos y 33 de valoración), llevó el peso de un equipo en el que volvió a responder Maverick Rowan, pero faltó acierto y apoyo en general.

El primer cuarto en el Ángel Nieto se libró con máxima igualdad (21-21) y muchos puntos. Zamora se fue al descanso con dos triples seguidos de Kalinicenko para marcharse de nueve (44-35).

Esa brecha pesó tras el paso por vestuarios. Los locales, un martillo pilón, dominaron un tercer cuarto duro ante un Udea que no entró en el ritmo (65-49). Queda un cuarto y la posibilidad de remontar, sin embargo Udea no logró limar tanta diferencia. Thiam trató de meter a Udea otra vez en el partido, pero los locales no bajaron el listón.

Los de Malla, con 8-15 en la clasificación, estarán pendientes de lo que hagan este sábado Carbajosa y Marbella, los dos últimos.

Los resultados de la antepenúltima jornada en la Conferencia Oeste de LEB Plata y la clasificación se pueden consultar en este enlace.