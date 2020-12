El Xerez Deportivo FC llega este domingo a Los Barrios con la obligación de sumar una victoria que acerque al equipo al objetivo de luchar por el ascenso. El rival de la Unión comparece en el San Rafael (16:30, a puerta cerrada) tras haber logrado un solo punto en sus dos últimos encuentros y tras cuatro jornadas sin conocer el triunfo, una racha que ha encendido las alarmas en Chapín.

José Pérez Herrera, el técnico de los azulinos, ha convocado a todos los futbolistas de la primera plantilla, a excepción de Alejandro Padilla, baja por lesión. La lista para Los Barrios la componen: Camacho, Marcelo, Fran Ávila, Adri Rodríguez, Oca, Bruno Herrero, Jacobo, Goma, Antonio Sánchez, Bello, Valenzuela, Javilillo, Antonio Jesús, Junior, Máyor, Edet, Baeza, César, Rivelott y Beni.

El Xerez DFC cuenta en su nómina con el veterano exgualdiverde Camacho -también ex de la Balona- y los también exgualdiverdes Goma y César, además de otros viejos conocidos de la comarca como el exalbinegro Bello o el exalbirrojo Antonio Sánchez.

Los xerecistas conformaron uno de los proyectos más potentes del grupo X-A de Tercera y partían como favoritos al primer puesto, sin embargo, los resultados no acompañan a Pérez Herrera, que ya siente la presión, máxime cuando el Xerez CD, el gran rival, se escapa en el liderato. Son ya cuatro jornadas sin una victoria para un equipo que viene en la última semana de perder en Lebrija ante el Antoniano y de empatar en su aplazado en Conil. El FC, sexto con 8 puntos, está a tres del tercero, la Lebrijana.

Sobre la Unión, el técnico del Xerez DFC se deshace en elogios: "Ahora mismo es uno de los equipos más en forma del grupo, mezcla gente con ambición y juventud y son intensos porque su entrenador les imprime carácter. Es un partido complicado porque en su campo, como el Conil, es difícil. Nuestro peor enemigo ahora somos nosotros mismos y tenemos que superar esta barrera mental para, a partir de ahí, crecer. Todos los rivales nos lo ponen complicado".

Pérez Herrera entiende que la reacción pasa por un cambio anímico: "Cada vez pesan más los palos que nos estamos llevando. El equipo quiere levantarse lo antes posible y no queda otra que aguantar las críticas que nos puedan llover porque son razonables. Hay que insistir, persistir y no dejar de intentarlo. Dentro de la frustración que tenemos por los resultados, ante Los Barrios vamos a intentarlo y a sacar toda esa rabia contenida a ver si por fin cae de nuestro lado la balanza. Todavía no hemos jugado un partido en el que no hayamos merecido más".

"Todo se debe a una cuestión psicológica, a medida que no hemos ido recibiendo premios todo se ha complicado. Todo es cuestión de confianza y seguridad, nos ha ido mermando de forma individual y nos ha afectado de forma colectiva. Desde la tranquilidad, aunque es difícil cuando no hay resultados, debemos saber que somos los mismos del principio y dábamos buenas sensaciones.