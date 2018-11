El linense Rafa Trujillo es el ejemplo de deportista incombustible. Ex medallista en Juegos Olímpicos y Mundiales, a sus 43 años no deja pasar la oportunidad de competir. Este domingo se ha proclamado campeón del torneo regional de New South Wales, en Australia, donde reside.

Lo curioso del caso es que se impuso incluso a su alumno más aventajado, Jock Calve, al que entrena.

Trujillo hace bueno aquello de que quien tuvo, retuvo.