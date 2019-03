Unión y Algeciras, entre los seis candidatos para dos puestos

A falta de nueve jornadas para que concluya la competición en el grupo X de Tercera división, la Unión Deportiva Los Barrios y el Algeciras CF luchan a brazo partido con otros seis equipos por uno de los cuatro billetes para la fase de ascenso a Segunda B. Los gualdiverdes, tras su remontada sobre el Gerena, vuelven a tomar la delantera sobre los albirojos, que tropezaron en Córdoba. Tres puntos separan a los vecinos, que deben verse en el Nuevo Mirador en la última jornada.

Con 27 puntos todavía por jugarse, da la sensación de que la cabeza se ha partido en dos: Utrera y Cádiz B, en un mano a mano por el liderato (y el título de campeón) y los otros seis candidatos, en una apasionante pugna por las otras dos posiciones, la tercera y la cuarta. Cuatro clubes acabarán el mes de mayo con el morro torcido.

Evidentemente las matemáticas no pueden sostener esta teoría a estas alturas, pero los aspirantes del grupo X ya se van haciendo una idea de lo qué pueden alcanzar. Apenas cuatro puntos es la diferencia entre el tercero, el Córdoba B (62 puntos), y el octavo, el Algeciras (58). Entre medias, Ceuta (62), Betis Deportivo (61), Los Barrios (61) y Xerez DFC (59). Más reñido, imposible.

La regularidad mostrada durante todo el curso por el líder, el Utrera (71), y su perseguidor, el Cádiz B (67), da a entender que ninguno de los dos se descolgará en el tramo decisivo. Córdoba B y Ceuta, que el domingo se miden en suelo califal, quizás puedan aferrarse al sueño de cazar la segunda posición, pero apenas tienen margen de error.

Unión y Algeciras, Algeciras y Unión, afrontan las últimas nueve jornadas con el mismo reto pero una presión muy distinta. Para el club de la Villa estar ya en esta situación es un privilegio, un motivo para disfrutar, especialmente después del precipitado cambio en el banquillo tras la marcha de Rafa Escobar y el regreso de Carlos Ríos. En el Nuevo Mirador, por contra, no estar en la liguilla constituiría un nuevo fracaso deportivo, un varapalo para el algecirismo, para su hinchada, para una plantilla de muchos quilates y para una directiva que ha echado el resto.

El segundo episodio del derbi comarcal de esta temporada, la última jornada en el Nuevo Mirador

El Algeciras recibirá el próximo domingo al Ciudad de Lucena (17:00) consciente de que no le vale otra cosa que no sea ganar. Los albirrojos se cruzan con el noveno clasificado, con el mejor conjunto de esa otra liga dentro del grupo X, ya con la salvación amarrada y a once puntos de los algeciristas. Acabar la 34ª jornada a un punto del playoff es algo muy factible si los de Emilio Fajardo cumplen con su parte.

La Unión, por su parte, acude el domingo a las instalaciones del Sevilla FC (13:00) para medirse al segundo filial nervionense, un conjunto que está metido en la pelea por la permanencia, cuarto por la cola con 31 puntos. Los de Carlos Ríos están a un solo punto de la zona noble y ya pocos rivales piensan que el cuadro barreño se vaya a descolgar antes de tiempo.

Tal y como está la cabeza, el asunto de los golaverajes entre los candidatos cobra un valor añadido para resolver posibles empates.